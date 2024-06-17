Найкрасивіша пара українського футболу: як Олександр Зінченко завоював серце Влади

Олександр та Влада Зінченко – одна з улюблених спортивних пар українців. Їхні милі моменти завжди очікують з нетерпінням. Пара разом вже щонайменше 5 років. І хоча починалися їхні стосунки таємно, зараз шанувальники, на щастя, вже знають набагато більше.

Зінченко 17 червня вийшов на поле під час матчу України проти Румунії на Євро-2024. З цієї нагоди Love 24 розповідає його історію кохання.

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Мрія, яка здійснилася

Стосунки Олександра та Влади почалися, як у класному ромкомі. Він – успішний футболіст. Вона – спортивна кореспондентка, яка бере післяматчеві коментарі.

Одного разу доля звела їх після матчу Україна – Сербія. Олександр чемно відповідав на запитання Влади, а тоді не втримався й поцілував її. Цей момент став справді культовим. Варто зауважити, що ситуація може видатися доволі неоднозначною: хлопець цілує малознайому дівчину, яка виконує свою роботу, без її згоди. Однак згодом Зінченко пояснив: вони з Владою на той час вже були у щасливих стосунках. Перед матчем пережили розлуку тривалістю у два тижні, й він дуже сильно скучив, тому не втерпів.

Олександр цілує Владу після матчу України та Сербії: дивіться відео

Шанувальники, коментуючи стосунки пари, наголошували, що історія Олександра та Влади – як мрія, яка здійснилася.

Романтичний "трикутник" українського футболу

Варто зауважити, що перед історією кохання з Зінченком Влада перебувала у стосунках з футболістом Андрієм Борячуком. Вони зустрічалися близько 3 років. Тоді Андрій та Олександр дружили, однак згодом перестали спілкуватися. Борячук наголошував: кожен пішов своїм шляхом та живе своїм життям.

Мені немає на кого ображатися. Із Зінченком не спілкуємося. Ти ж розумієш, яка ситуація? Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по-пацанськи,

– наголошував Борячук.

Весілля Влади й Олександра відбулося у Лондоні

Того ж таки 2019 року Олександр освідчився Владі. Це сталося на НСК "Олімпійський". Футболіст написав в інстаграмі, що почув найважливіше "так" у своєму житті.

Розкішне весілля відбулося у Лондоні. Для церемонії Влада обрала сукню від ізраїльського бренду Galia Lahav. Зінченко – вбрання від Dolce & Gabbana. Пару назвали "українськими Бекхемами".

Весілля Зінченків: дивіться відео

Станом на 2024 рік подружжя вже виховує двох донечок. У 2021 році на світ з'явилася Єва. У 2023 – Лея.