Є у кожному холодильнику: цей продукт вбиває секс

Часто люди не пов'язують проблеми у сексуальному житті з вмістом власного холодильника. А дарма!

Вчені провели дослідження, аби встановити, які продукти – вбивають секс. "Переможець" неабияк здивував. Це – молоко.

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У дитинстві люди зазвичай п'ють багато молока. Дорослі ж, як показують опитування, споживають його набагато рідше. Найчастіше – з кавою. Бо як почати день без горнятка улюбленого капучино?



Ба більше, багато людей хвилюються, що не можуть змусити себе пити достатньо, на їхню думку, молока, бо воно ж – таке корисне. Однак вчені зауважують, що молоко у щоденному раціоні може спричинити чимало проблем. Зокрема, у сексуальному житті.

Молоко має негативний вплив на жіноче та чоловіче лібідо. Вчені зауважують, що, можливо, причина – у гормонах.



Гормони у коров'ячому молоці можуть змінювати рівень статевих гормонів у людей. Як наслідок – сексуальне бажання опускається до нуля.



Також до зниження лібідо призводять молочні продукти як-от сир або морозиво. Звичайно, це не означає, що варто терміново вилучати їх зі свого раціону. Дозволяти собі маленькі радощі – must have. Головне не забувати про міру.