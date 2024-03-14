До літа: які 3 знаки зодіаку одружаться навесні

Весна 2024 року може стати періодом серйозних змін. Так, частина людей одружиться.

Стрілець, Близнюки та Скорпіон. Саме ці знаки зодіаку можуть вийти заміж або одружитися в найближчі кілька місяців, пише Love 24.

До речі Цієї весни 4 знаки зодіаку дізнаються, що таке справжнє кохання: хто саме

Стрілець

Цієї весни ви зрозумієте, що таке справжнє кохання. Уже незабаром можете отримати чи зробити пропозицію.

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Близнюки

Навесні почнеться новий етап стосунків. Ви покохаєте одне одного ще більше. Попереду одруження.

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Скорпіон

Весна буде сповнена любові, ніжності, пристрасті та романтики. Уже до літа можете одружитися.

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