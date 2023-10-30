Які 3 знаки зодіаку не люблять секс: він для них – не головне в стосунках

Хоча вподобання та досвід людей можуть сильно відрізняються, втім, є кілька знаків зодіаку, які зазвичай мають менший сексуальний інтерес, аніж інші. Астрологи виділяють одразу три.

Так, Терези, Діва та Стрілець – не ті, хто готовий кохатися по декілька разів на добу. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Терези

Ці люди дуже романтичні. Втім, вони можуть не відчувати дуже сильного сексуального потягу. Сміливі, сентиментальні й поетичні, однак, нерідко не найкращі коханці.

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Діва

Зазвичай представники цього знаку зодіаку практичні, аналітичні та орієнтовані на деталі. Їхня зосередженість на перфекціонізмі та схильність до надмірного мислення іноді може призвести до того, що Діви надають перевагу іншим аспектам життя, аніж сексуальній близькості.

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Стрілець

Стрільці зазвичай не ставлять секс на перше місце у стосунках. Вони нерідко зосереджені на роботі та саморозвитку. Тож розглядають секс лише як один з аспектів повноцінного життя.

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