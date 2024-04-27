2 знаки зодіаку, які найчастіше зраджують

Астрологи розповіли, які знаки зодіаку найчастіше зраджують коханих. Вони не можуть бути вірними одному партнеру, тому часто розпочинають короткочасні інтрижки.

Йдеться про Овнів і Близнюків. Саме ці знаки зодіаку не можуть бути вірними, передає Love 24.

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Близнюки

За словами астрологів, представники саме цього знаку зодіаку найбільше схильні до зради в стосунках. Близнюки обожнюють експериментувати в ліжку, тож їм подобаються стосунки на одну ніч. Вони дуже цінують свободу, тому будь-які обмеження сприймають дуже категорично.

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Овен

Овен перебуває під опікою Марсу – планети дії, агресії та сексуальності. Овни мають надзвичайний сексуальний потяг, тож дуже схильні до зради. Вони керуються не розумом, а емоціями, що може призвести до неприємних наслідків. У стосунках з Овнами важливо завжди підтримувати іскру.

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