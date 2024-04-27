2 знаки зодіаку, які найчастіше зраджують
Астрологи розповіли, які знаки зодіаку найчастіше зраджують коханих. Вони не можуть бути вірними одному партнеру, тому часто розпочинають короткочасні інтрижки.
Йдеться про Овнів і Близнюків. Саме ці знаки зодіаку не можуть бути вірними, передає Love 24.
Цікаво 3 знаки зодіаку, які зациклені на ревнощах: перевірте, чи ваш партнер у списку
Близнюки
За словами астрологів, представники саме цього знаку зодіаку найбільше схильні до зради в стосунках. Близнюки обожнюють експериментувати в ліжку, тож їм подобаються стосунки на одну ніч. Вони дуже цінують свободу, тому будь-які обмеження сприймають дуже категорично.
Гороскоп для Близнюків
Овен
Овен перебуває під опікою Марсу – планети дії, агресії та сексуальності. Овни мають надзвичайний сексуальний потяг, тож дуже схильні до зради. Вони керуються не розумом, а емоціями, що може призвести до неприємних наслідків. У стосунках з Овнами важливо завжди підтримувати іскру.
Гороскоп для Овнів