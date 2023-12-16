А ти могла й не зауважити: 10 способів, як він щодня каже "кохаю"

Справжнє кохання ховається у деталях. А романтична рутина – також мова любові. Ти можеш навіть не звертати увагу, як він щодня без слів каже "кохаю".

Здорова романтизація стосунків = щастя щодня. Головне вміти зауважувати маленькі, але дуже цінні деталі.

Зверніть увагу 7 причин, чому ваш партнер досі не сказав "я тебе кохаю"

1) Він цілує тебе вранці.

І байдуже, що ти ще не почистила зуби.



2) Він часто тебе обіймає.

Навіть коли це не призводить до сексу.



3) Його друзі – знають тебе.

Не лише ім'я та загальні дані, але й маленькі деталі: який твій улюблений десерт, на концерт якого гурту мрієш потрапити, що ти вже десятий раз передивляєшся "Пліткарку" й завжди засмучуєшся, коли Чак Басс не може сказати "3 слова, 10 букв".



4) Коли ви не разом, він пише тобі повідомлення.

Просто, щоб побажати доброго ранку.

Або запитати, морозиво з яким смаком купити на вечір.



5) Він завжди бажає тобі "Добраніч". Навіть, якщо дивиться з друзями чемпіонат світу з футболу.



6) Він робить тобі компліменти. Навіть найбанальніші.



7) Він не боїться говорити про майбутнє. Бо там ви – разом.



8) Він ділиться з тобою їжею. Навіть коли у супермакеті ти нічого не хотіла, а вдома раптом просиш надкусити його шоколадку.



9) Він знає, що ти обереш. Троянди чи лілії. Підкорити Говерлу або провести вихідні у Києві. Сходити на концерт класичної музики або відірватися під "Жадан і Собаки".



10) Він знає, що підіймає тобі настрій.

І надсилає всі смішні картинки з котиками, або меми про Сковороду.



Дочитавши цей текст, думаєш: "ви що, стежите за нами?". Тоді вітаємо, у тебе все – супер.