8 ознак, що вам негайно слід припинити романтичні стосунки

Іноді наша інтуїція підказує те, що серце ще не готове почути. Якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки розвиваються за неправильним сценарієм, то краще припинити їх.

У будь-яких стосунках бувають злети та падіння. Однак іноді рятувати стосунки вже не варто, краще – припинити їх.

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Ознаки, що стосунки пора припинити

1. Серйозна зрада. Якщо один з партнерів зради або покинув у момент, коли інший найбільше потребував його підтримки, то такі стосунки втрачають довіру. Відновити її – дуже непросто, або й неможливо.

2. Втрата довіри загалом. У стосунках може настати момент, коли брехні і маніпуляцій стає занадто багато. Якщо ви усі слова коханої людини сприймаєте через призму невпевненості, то такі стосунки не можна назвати здоровими.

3. Відсутність емоційного зв'язку. Дайте відповідь на питання: чи справді ви дбаєте один про одного? Якщо один з партнерів завжди ставить себе на перше місце і намагається використати іншого – стосунки приречені.

4. Мінімізація спілкування. Сигналом про те, що стосунки приречені, є відсутність спілкування. Це можна зрозуміти в момент, коли ви усвідомлюєте, що більше не хочете ділитися з партнером своїми переживаннями, думками або радісними новинами.

5. Брак поваги. Здорові стосунки не можуть існувати без поваги один до одного. Це – фундамент, на якому вони мають триматися.



Стосунки без поваги приречені на провал / Фото Timur Weber, Pexels

6. Є образа. Якщо один з партнерів ображений на іншого і не може пробачити йому щось, то це лише питання часу, коли стосунки вибухнуть.

7. Негативна фізична реакція. Іноді про те, що поруч з вами "не та" людина, сигналізує навіть тіло. Це може проявлятися у відчутті втоми, роздратування та розладів травлення.

8. У вас надто різні цілі. Ваші цілі на життя не обов'язково повинні повністю збігатися з партнером. Але якщо вони кардинально різні, то такі стосунки приречені на провал.

У будь-якому випадку прислухайтеся до своїх почуттів. Якщо вас щось турбує, відверто поговоріть про це з партнером.