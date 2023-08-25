Чи потрібно постійно бути разом: як відпочивати у парі, щоб не посваритись

На початку стосунків всі пари стараються проводити якомога більше часу одне з одним, щоб пізнати партнера, знайти спільні хобі тощо. Однак інколи це переростає в стадію злиття, коли вони забувають про власні потреби, намагаються постійно підлаштовуватися під вподобання коханої людини.

Часто люди відмовляються від своїх потреб на користь партнера і врешті-решт втрачають себе. Психотерапевтка Тася Осадча зазначає, що в нормі злиття має змінюватися на іншу стадію, коли людина розуміє, що є партнер, він хороший, але є й я. І кожен з нас – цілісні особистості, ми маємо щось унікальне.

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Так, спочатку люди намагаються бути постійно разом, з часом між ними може виникнути навіть певна дистанція. І це нормально. Якщо ми постійно намагаємося зануритися у партнера – то обираємо віддалитися від інших людей та власних побажань. Якщо ж ми хочемо до когось чи чогось наблизитися, то треба віддалитися від партнера. Так кожна пара знаходить свій баланс та будує здорові стосунки, комфортні для неї.

Як відпочивати, щоб обом було комфортно

Головне правило – спільний відпочинок треба планувати. Йдеться не про далеке майбутнє, бо у нашому сьогоденні це неможливо, а хоча б про найближчі вихідні, відпустку. Важливо обрати той варіант, який сподобається обом.

Наприклад, якщо ви хочете піти у кінотеатр, але вам і партнеру подобаються різні фільми, не обов'язково відмовлятися від свого бажання. Оберіть час, коли в кінотеатрі одночасно показуватимуть стрічки, що до вподоби вам обом. І підіть на сеанси по окремо, а після закінчення обміняєтеся своїми емоціями. Так кожен отримає позитивні враження, ви будете радісні й щасливі. Такий компроміс ще більше об’єднає і зблизить з партнером.

Можу порадити парам техніку, яка використовується в сімейному консультуванні – "подружній контракт". Кожен з партнерів бере по два листки паперу і розкреслює на дві половинки. Перша половинка – це "я", друга – "мій партнер". На першому листку на одній половинці ви пишете, як зараз у вас організований відпочинок, на вашу думку. На другій – як, на вашу думку, це організовано з точки зору партнера/партнерки. Беремо другий листок. На одній половинці пишемо, як би ви хотіли, щоб це було організовано. На другій – як ви думаєте, як би хотів ваш партнер/партнерка хотів/хотіла, щоб це було організовано,

– поділилася Таня Осадча.



Закохана пара / Фото Canva

Така техніка дозволяє побачити, наскільки добре партнери знають одне одного. Інколи дізнаються зовсім несподівані речі, розуміють, де помилялися і над чим варто попрацювати, що треба обговорити.

У будь-якому випадку спільне проведення часу треба планувати, враховуючи побажання двох. І зовсім не обов'язково, що весь вільний час має бути спільним. У парі кожен з партнерів – окрема особистість, яка має право на життя без коханої людини. Часто кажуть, що протилежності притягуються. Інколи це й справді так, адже, маючи різні захоплення, тем для нових розмов одразу значно додається.