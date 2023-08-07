Секс в іншому місті: чому вам точно треба спробувати це
Літо – час відпусток. Оскільки чоловікам зараз заборонено виїжджати за кордон, то багато пар вивчають різні куточки України. Їдучи в інше місто, хочеться не лише побачити щось нове, але й додати нових емоцій у сексуальне життя.
Приїжджаючи в якесь місто, ви ніби на деякий час потрапляєте в інший світ. Нові враження, емоції, почуття переповнюють вас. У такому стані набагато легше зважитися на сексуальну пригоду, на яку не вистачає сміливості вдома, зазначає 24 Канал. А далі розповімо, чому такий досвід – це хороша ідея.
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Для чого потрібен секс в іншому місті
Такий досвід – один зі способів відкрити новий бік себе, побачити, що ви здатні за один вечір розбудити пристрасть у своєму партнерові. Це ніби повернення на початок ваших стосунків, коли бажання зайнятися коханням було по-особливому сильним.
Або ж, якщо ви самотні та відкрити до експериментів, то можна пофліртувати з чоловіком, який вам симпатизує, а після шаленої ночі з легкістю розлучитися, ніби нічого й не було. Не соромтеся випустити назовні свої емоції та бажання.
Інколи пари відправляються в інше місто не лише для того, щоб відпочити чи побачити щось нове, але й, щоб урізноманітнити своє сексуальне життя. Наприклад, можна вдати, що ви лише знайомитесь, піти в ресторан, а після цього продовжити вечір в атмосферному готельному номері.
Як це впливає на стосунки
Кожен з партнерів відкривається по-новому, розповідає про свої потаємні бажання та навіть виконує їх. Не бійтеся експериментувати, додавати різноманітності у стосунки. Погодьтеся, що влаштувати маленьку романтичну подорож та пристрасну ніч в новому місті ще приємніше, ніж кохатися вдома. Навіть, якщо для вас стосунки ідеальні, у вас чудовий секс, від якого обоє отримують задоволення – не соромтеся урізноманітнювати це.
А якщо ви наважитесь на такий експеримент, бувши самотніми, то інколи пристрасна ніч може перерости у справжнє кохання. Однак обов'язково подбайте про захист. Вступаючи в статевий контакт з незнайомою людиною, ніколи не нехтуйте контрацептивами.