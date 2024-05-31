Реакція Вільяма – шок: як принц Гаррі повідомив рідним про стосунки з Меган

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі зізнався, що не відразу розсекретив свої стосунки з Меган Маркл навіть перед рідними. Він хотів, аби певний час ця історія належала лише їм двом.

Вперше принц Гаррі побачив Меган Маркл в інстаграмі. Тоді вона приміряла маску Snapchat з милими вушками. Після спілкування онлайн майбутня пара вирішила нарешті зустрітися. На перше побачення Гаррі спізнився. Однак прибіг весь спітнілий та страшенно схвильований, тому Меган вибачила його.

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Як принц Гаррі повідомив рідним про стосунки з Меган

Коли принц Вільям та Кейт Міддлтон запросили принца Гаррі на вечерю, він вирішив, що настав слушний момент, аби нарешті розсекретити свої стосунки. Гаррі дочекався, доки принц Джордж та принцеса Шарлотта підуть спати, а тоді розповів про те, що закоханий.

Коли Вільям дізнався, що Меган – розлучена акторка зі Штатів, він видав: "F**k off". Принц Гаррі заявив, що брат та Кейт були просто шоковані. З'ясувалося, що вони обожнюють серіал "Форс-мажори", головну роль у якому зіграла Меган. У мережі жартують, що принц Гаррі, вочевидь, хвилювався, чи при першій зустрічі Кейт і Вільям не кинуться просити автограф.

Я не міг дочекатися, коли вони з нею зустрінуться, я мріяв, що ми вчотирьох проведемо багато часу разом, і я зізнався, вкотре, що це була моя давня мрія – приєднатися до них, з рівною партнеркою стати четвіркою,

– розповів принц Гаррі.

Водночас не так сталося, як гадалося. Шлях Меган і Гаррі з королівської родини був довгим та скандальним.