Відстань вбила секс: як повернути у стосунки інтимну близькість

Через повномасштабну війну багато українських пар змушені жити на відстані. Однак коли нарешті приходить щасливий момент воз'єднання, то статеве життя, яке було раніше, не повертається. Чому так стається і що з цим робити – читайте далі.

Після повернення до звичного життя сексуальні стосунки можуть відновитися не відразу. Однак психотерапевтка Марія Фабрічева запевнила, що це не привід розлучатися.

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Як повернути у стосунки секс

Немає загальної відповіді на питання, як розлука впливає на сексуальне життя пари. В кожного подружжя своя ситуація. Все залежить від темпераменту людей, від того, як стосунки підтримувалися на відстані, які в пари були домовленості,

– зазначила Фабрічева.

Важливу роль у сексуальному житті може відіграти стрес. Якщо чоловік або жінка постійно переживають та стресують, то це впливає на лібідо.

Потрібно поставити собі запитання про те, чи дійсно вам зараз потрібен цей сексуальний вогник у стосунках. Якщо так, і ви не можете самостійно вирішити проблему, то у такому випадку слід звернутися до психолога або сексолога. Однак психотерапевтка переконана, що у вас є всі шанси, аби впоратися з проблемою самостійно.

"Потрібні повага та увага один до одного. Це може бути поступове включення, починаючи від ніжних дотиків, поцілунків, спільного перегляду фільмів. Я не кажу про порнографію або еротику, йдеться про будь-яке романтичне кіно, яке ви можете подивитися разом", – пояснила експертка.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.

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Якщо вам не вдається швидко налагодити інтимну близькість, то не варто розчаровуватися та опускати руки. Ця причина – не привід для розлучення. Якщо ви дійсно зацікавлені у збереженні стосунків, то вам просто потрібно більше часу, розмов та старань.