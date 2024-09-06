Час глянути правді у вічі: як збагнути, що ви – нещасні у стосунках

Люди розпочинають стосунки, щоб бути щасливими разом. Водночас є велика різниця між тим, щоб вдавати теплі й радісні емоції та насправді відчувати їх. Експерти розповіли, як дізнатися правду щонайменше для себе.

Звичайно, дізнаватися правду може бути страшно. Однак краще знати все, як воно є, а не жити у рожевих окулярах ілюзії.

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Що вказує, що ви – у нещасливих стосунках

Доводиться постійно шукати підтвердження. Зокрема, що вас кохають. І це при тому, що ви самі постійно даруєте своєму партнеру або партнерці увагу та тепло.

Доводиться постійно перебувати в обороні. Навіть під час конфліктів важливо не забувати: ви з коханою людиною – на одному боці проти проблеми, а не – один проти одного.

Доводиться турбуватися про дрібниці. Зокрема, через маленькі побутові деталі, яким взагалі не варто надавати значення.



Стосунки мають надихати, а не виснажувати / Unsplash

Більше хочеться жити минулим, аніж теперішнім. Наприклад, набагато приємніше поринати у ті моменти, які були ще до стосунків. Або навпаки – хочеться заховатися у спогадах про перші дні після знайомства з коханою людиною. У тому часі, коли все ще було інакше.

Відчувається емоційне виснаження. Стосунки – це історія про любов, підтримку та повагу. Вони не мають емоційно витискати людину.