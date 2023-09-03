Чи важлива у стосунках різниця у віці: у яких випадках варто розійтися

Велика різниця у віці раніше вважалася певним табу. Такі стосунки викликали осуд у суспільстві, створювали дискомфорт для закоханих, які боялися з'являтися разом у публічних місцях. У сучасному світі ми зустрічаємо все більше пар, для яких різниця у віці не є перешкодою у побудові сім'ї.

Це можна побачити навіть на прикладі публічних пар. Важливо розуміти, що вік не прирікає шлюб на невдачу, однак обоє партнерів мають докласти зусилля для того, щоб стосунки розвивалися, були гармонійними та міцними.

Важливо Більше не можете бути разом: 5 ознак того, що ваші стосунки не мають майбутнього

Перед тим, як почати стосунки з людиною, яка набагато старша або молодша за нас, ставимо собі питання: чи впливає різниця у віці на стосунки? І так, і ні. Якщо це у межах 16 років, то можна легко побудувати успішні стосунки, оскільки обоє партнерів належать до одного покоління. Якщо ж різниця більша, то знайти порозуміння буде важче, адже у такому випадку у партнерів різний погляд на побутові речі та й на самі стосунки, емоційна зрілість.

Що робити, коли чоловік суттєво старший за дружину

Така модель стосунків для багатьох є традиційною, адже часто молода дівчина для чоловіка є спробою надолужити те, що не вдалося реалізувати у попередніх стосунках, відчути "другу молодість".

Ці стосунки мають шанс бути довготривалими, якщо не будуть схожими на взаємини батьків і дітей. Чоловік поруч із молодою обраницею буде прагнути дивувати її, відчуватиме піднесення, що надихатиме на певні звершення.

Дівчина, яка вступає у стосунки зі старшим чоловіком, може пишатися тим, що він звернув увагу саме не неї, серед багатьох інших жінок обрав її. Вона відчуватиме цінність у житті коханого.

Перебуваючи у таких стосунках, важливо не забувати про себе. Чоловік не повинен відмовлятися від самореалізації навіть у тому випадку, коли вже досягнув бажаного. Так само жінка має працювати над собою, розвиватися.

Перш за все, кожна людина має бути щасливою сама з собою. Тоді вдасться побудувати міцні та гармонійні стосунки, постійно зацікавлювати партнера чи партнерку.



Чи важлива різниця у віці у стосунках / Фото Canva

А як будувати стосунки, коли жінка старша за чоловіка

Здебільшого такі союзи складаються між самодостатніми жінками та молодими чоловіками.

Молодший партнер може сексуально приваблювати жінку, вона намагатиметься допомогти йому у кар'єрі, фінансових питаннях. Інколи жінки розпочинають стосунки з юними хлопцями через нереалізований материнський інстинкт. Зазвичай, у таких стосунках чоловіки підлаштовуються під своїх партнерок і, якщо обох це влаштовує, то цілком можливо прожити разом довго і щасливо.

Але часто трапляється так, що чоловіки використовують старших жінок задля власної вигоди, реалізації. Тому жінка має розуміти наміри партнера у цих стосунках, чи справді є щирі почуття.

Молодий партнер у стосунках зі зрілою жінкою має можливість "вирости", набратися досвіду. Однак не рідко буває таке, що згодом він починає зраджувати, може покинути кохану заради молодшої дівчини. У таких ситуаціях також потрібно бути уважною, бачити реальну картину стосунків, щоб зрозуміти, чи є в них майбутнє.

У будь-якому випадку, якщо чоловіку чи жінці некомфортно, є питання, у яких не можуть дійти згоди, то необхідно все обговорити, спробувати знайти компроміс. Якщо ж цього не вдається зробити, то не варто боятися вийти з цих стосунків, які не розвиваються та не приносять щастя.