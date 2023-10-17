Короткий роман чи довготривалі стосунки: як визначити майбутнє з партнером

Багато людей хочуть знайти партнера для довготривалих стосунків, а в майбутньому – створення сім'ї. Однак передбачити, скільки часу триватимуть ваші стосунки – складно. Є кілька ознак, як можна визначити, чи можуть ці стосунки пройти випробування часом.

На початку стосунків люди схильні не бачити недоліків свого партнера через закоханість. Якщо ви розумієте, що дуже закохалися і мрієте провести усе своє життя з цією людиною, то поставте собі кілька запитань, які радить докторка філософії та консультантка для сімей, які стикаються зі змінами у житті, Сюзанна Деггес-Вайт.

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Питання для визначення потенційних тривалих стосунків

Чи доводиться вам часто прикушувати собі язик, щоб уникнути конфлікту? Якщо так, то це може бути проблемою для тривалих стосунків. Щасливі пари вільно виражають свої емоції та думки один одному.

Чи має ця людина довгострокові цілі у житті? Якщо так, тоді запитайте у себе, чи важливі ці цілі для вас. Можливо, ви їх не поділяєте.

Чи схоже ваше повсякденне життя? Ваш партнер може полюбляти активний відпочинок після робочого дня, а ви, навпаки, – усамітнення вдома. Якщо вам доведеться повністю переорганізувати свій спосіб життя і відмовитися від улюблених справ та звичок, ви не будете щасливими у таких стосунках.



Як зрозуміти, чи будуть ваші стосунки довготривалими / Фото Amanda Sixsmith / Unsplash

Чи маєте ви однакові цінності? Тут мовиться про все: духовні переконання, фінансові, екологічні тощо. Якщо ваш партнер не розділяє ваші цінності, то такі стосунки не зможуть бути довготривалими.

Чи поважали б ви цю людину, якби між вами не було "хімії"? У житті бувають різні періоди й іноді закоханість проходить. Щоб у складні моменти залишатися з цією людиною і ставитися до неї добре, ви маєте її поважати.

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Чи смієтеся ви з однакових жартів і чи загалом маєте схожі погляди на світ? Іноді жарти вашого партнера можуть здаватися вам несмішними. Це цілком нормально. Тут мовиться про те, що ви разом будете сміятися над певними моментами у фільмі. Це важливо, адже означає, що ви сприймаєте цей світ однаково.

Зауважимо, що у довготривалих стосунках найважливіше визнати, що ваш партнер неідеальний, і прийняти його таким, яким він є. Саме прийняття іншої людини дозволяє нам будувати тривалі та здорові стосунки.