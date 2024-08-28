Хлопець поставив 20 доларів, що одружиться з однокласницею: за 6 років це сталося

Кейд Вессел і Сара Ділл почали зустрічатися у старшій школі. Їхня історія кохання запросто могла б лягти в основу якоїсь романтичної комедії. Кейд просто вирішив ризикнути і зрештою не помилився.

Випускник одразу знав, з ким хоче провести все своє життя

Закохана пара почала зустрічатися 6 років тому. Тоді вони були у випускному класі школи.

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Кейд і Сара познайомилися у 6 класі. Тоді вони обоє навчалися за програмою для обдарованих учнів. У випускному класі Сара перейшла в іншу школу і саме тоді розпочалися її стосунки з Кейдом.

У американських школах випускники обирають якісь слова, які надрукують під їхнім фото у випускному альбомі. Зазвичай хтось висловлює вдячність, хтось ділиться планами на майбутнє, хтось жартує. Та Кейд, який тоді лише 2 тижні зустрічався з Сарою і був до нестями закоханий, вирішив написати: "Ставлю 20 доларів на те, що одружуся з Сарою Ділл". Хлопець не був впевнений, що ці слова дійсно надрукують, то ж вирішив ризикнути. До речі, він навіть не розповів Сарі про це.



Усі ці роки закохані були разом / Фото New York Post

Та Кейд не помилився! 27 квітня цього року хлопець дійсно одружився з Сарою. Він вже й забув про свої слова у випускному альбомі, та друзі йому нагадали.

На парубочому вечорі ми говорили про мою цитату в альбомі. Друг сказав: "Я дам тобі 20 доларів, коли ти підеш до арки у день весілля". З усіма передвесільними клопотами я геть забув про це,

– розповів чоловік.

Дивіться кумедне відео з весілля пари:

Усі ці 6 років Кейд і Сара були разом. Хлопець освідчився дівчині під час походу у гори на Гаваях. Він зробив це на світанку.

Сара зізналася, що вся ця історія – дуже романтична, а день весілля став найкращим у її житті.