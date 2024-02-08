"Все, чого я досяг, це – Ти": що відомо про кохання життя Валерія Залужного

Валерій Залужний напрочуд рідко ділиться деталями особистого життя. Водночас відомо, що він – давно й щасливо одружений. Його дружину звати Олена.

Відомо, що Валерій та Олена Залужні перебувають у шлюбі понад 20 років. У подружжя – дві доньки.

Зверніть увагу Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ

Що Залужний казав про сімейне життя

В особливі дати Залужний зворушливо звертається до дружини. Зокрема, у День народження Олени зауважив, що не уявляє, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості, аби бути поруч з ним.

Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все що в мене є і все чого я досяг – це Ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються,

– написав тоді Залужний.



Щасливе подружжя / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Відомо, що Олена працює фінансисткою в "Укргазбанку". Раніше вони з чоловіком часто подорожували. Залужний зізнавався, що понад усе любить одягати спортивний костюм та йти пішки знайомитися з новим містом.

Водночас 2014 рік все змінив. Залужний розповідав, що від початку війни Росії з Україною йому вдається дуже мало часу провести з рідними. Сім'я – усе розуміє й з розумінням ставиться до вимушеної розлуки.



В особливі дні Залужний зворушливо звертається до дружини / Фото з інстаграму Валерія Залужного

Користувачам мережі дуже подобається, коли Залужний ділиться світлинами з дружиною. Подружжю залишають сотні теплих коментарів.

Українці дякують Залужному

Про відставку Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ повідомили 8 лютого 2024 року. Українці тепло дякують йому за командування у перші роки повномасштабної війни та великий внесок у майбутню перемогу України. Вдячні за мужність, за стійкість, за рішення, які врятували мільйони життів.