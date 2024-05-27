Ніхто не здогадувався: жінка випадково дізналася, що вийшла заміж за свого кузена

Марселла Гілл з американського штату Юта вирішила публічно поділитися історією, в яку сама нещодавно не могла повірити. З'ясувалося, що вона зі своїм чоловіком не просто споріднені душі, а й кровні родичі.

Подружжя було приголомшене

Коли Марселла виходила заміж, то навіть подумати не могла, що її обранець є її родичем. Правду подружжя дізналося абсолютно випадково.

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Марселла була вагітною й разом з чоловіком думала про ім'я для малюка. Подружжя розглядало різні варіанти, але жоден не був для них достатньо хорошим. Чоловік і дружина вирішили зайти на сайт генеалогії FamilySearch, щоб там пошукати цікаве ім'я. Та вони точно не думали, що це обернеться цікавим відкриттям.

Коли чоловік і дружина подивилися на власні генеалогічні дерева, то помітили, що їхні прабабуся й прадідусь мають однакові імена. Спершу подружжю це видалося кумедним, та потім вони зрозуміли, що це не просто збіг. Марселла та її чоловік зателефонували своїм бабусям і дідусям й розповіли про дивне відкриття. Під час розмови з'ясувалося, що у подружжя одні й ті самі прабабуся і прадідусь, тобто Марселла і її чоловік – троюрідні сестра і брат.

Зауважимо, що законодавство штату Юта дозволяє одружуватися троюрідним родичам, водночас шлюб двоюрідних братів і сестер є забороненим.

На коментарі про те, як правда не викрилася на весіллі, Марселла відповіла, що у них не було весілля. Пара одружилася у будівлі суду після роботи.