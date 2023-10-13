Тривога у стосунках: як її подолати

Відчуваєте напруженість у спілкуванні з партнером? Боїтеся, що ви можете розійтися? Це все ознаки тривоги.

Тривога – це нормальна емоція, коли наш мозок відчуває небезпеку чи певним чином реагує на стрес, вважають спеціалісти. Але у питаннях стосунків надмірна тривога може їм зашкодити. Чому виникає така емоція та як її подолати – розбираємося далі.

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Тривога у стосунках

Тривога виникає внаслідок надмірних думок про себе та свого партнера. Підкріплюються вони неспокоєм, сумнівами щодо вашого спільного майбутнього, нервозністю, дратівливістю. Цей період схожий на боротьбу.

Психічно, коли ми перебуваємо в режимі боротьби, ми можемо мати нестерпні думки про те, що нас турбує, і відчувати себе дратівливими або напруженими,

– відзначає Кейлі Роуз Фрідман.

Найцікавіше, що тривога може розвиватися навіть у той період, коли ваші стосунки начебто добре йдуть. І хвилюватися немає причин. Тож, чому виникає тривога:

ви ставите під сумнів свої стосунки: не впевнені чи з правильною людиною у парі, постійно хвилюєтеся чи у правильному напрямку ви рухаєтеся;

ви сильно тиснете на себе: намагаєтеся вгадати про що ваш партнер думає чи проаналізувати до кожної коми його повідомлення і таким чином підсвідомо знайти якісь проблеми у стосунках;

вас тривожать дії партнера: скасування зустрічей, можливо, через роботу, короткі повідомлення, звичайний флірт з оточуючими – все це може змусити сумніватися і надмірно приділяти увагу думкам;

у вас тривожний стиль прихильності: люди такого типу мають сильне бажання близькості та захисту. Вони постійно хвилюються, що партнер їх покине, тому стають "чіпкими" і подекуди ревнивими;

ви невпевнені у собі: тривога за стосунки і майбутнє може виникати у першу чергу через низьку самооцінку.

Як можна подолати тривогу:

знайти першопричину: спробуйте фіксувати на папері ті моменти, які викликали у вас тривожність за ваші стосунки;

згадуйте про момент: тривога – це емоція, яка зосереджена на майбутньому. Тобто ви постійно думаєте, що може статися далі. Але при цьому забуваєте, що ви живете зараз – цим варто насолоджуватися;

терапія буде не зайвою: поради фахівців завжди мають дієві наслідки. Навіть спільна терапія дозволить виявити коріння проблеми і чітко боротися з нею;

не забувайте про "Любов": це метод, який передбачає дослідження – чому виникає тривога, спостереження – аналіз дій свого партнера, висновки – чи справді є сенс хвилюватися, дозвіл партнеру задовольнити ваші потреби і насамкінець – планування стосунків, що рухатиме їх далі і покращуватиме.

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Разом з цим фахівці радять визначити чи не є ваша тривога причиною токсичних стосунків.

Якщо ваша тривога спричинена реальною загрозою, як-от партнер, який контролює чи проявляє жорстокість – зверніться до людей, яким ви довіряєте і які можуть вас підтримати. Складіть план, щоб убезпечити себе,

– відзначають вони.

Пам'ятайте, що навіть за тривожного стилю прихильності ваші стосунки не приречені. Над цим можна працювати і розвивати.