Трансгендерна модель, яка розлучилася з собою, отримала 1500 освідчень

Трансгендерна модель С'юеллен Кері тривалий час практикувала сологамію (стосунки з собою). Вона вийшла заміж за себе, а згодом розлучилася. Відтоді С'юеллен освідчилися 1500 разів.

С'юеллен розповіла, що на початку 2024 року вийшла заміж за себе. Це була прекрасна церемонія. С'юеллен навіть одягнула весільну сукню. Водночас згодом ці стосунки почали виснажувати модель. Зрештою, вона ухвалила рішення розлучитися, інформує Daily Star.

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С'юеллен отримала рекордну кількість освідчень

Оголосивши про розлучення, С'юеллен заявила, що готова до нових стосунків. Модель мала намір знайти кохання. За лічені тижні після розлучення С'юеллен отримала близько 1500 освідчень та понад 30 букетів.

За останні кілька днів я отримала понад 30 букетів, і мушу сказати, що я приголомшена кількістю пропозицій про заміжжя. Я й уявити собі не могла, що, оголосивши про розлучення, я приверну стільки потенційних наречених з усього світу,

– заявила модель.

Вона ще раз наголосила, що готова знайти щастя у компанії іншої людини. Все тому, що самотність виявилася важчою, аніж модель собі уявляла. Наразі С'юеллен залишилося визначитися, з ким вона хоче сходити на побачення.