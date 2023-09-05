Популярні звички чоловіків, які дратують жінок

У кожного є звички, які можуть дратувати оточуючих. Якщо вони повторюються систематично, то можуть призвести ще й до конфліктів.

Фахівці виділили найбільш популярні звички чоловіків, які можуть дратувати жінок. Які вони і чи можна їх уникнути – читайте далі.

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Що дратує жінок

Надмірний драматизм. Він може проявитися у відомій більшості ситуації з хворобою. Чоловіки важче переносять недугу, ніж жінки і у такий період із сильних перетворюються на найслабших у світі. Це може дратувати жінок через те, що застуда – не безпорадність у їхньому розумінні. І в такому разі більше обов'язків покладається на плечі жінок.

Лайка на дорозі. Деякі чоловіки можуть здаватися абсолютно спокійними і урівноваженими до того моменту, поки не сядуть за кермо. Інколи випливає увесь спектр емоцій щодо інших учасників руху. У такому випадку чоловіки можуть відчувати небезпеку і загрозу для партнера, а тому так проявляють свої емоції. Жінок же це дратує, бо вони вважають, що ця агресія йде від них обох.

Лайка чоловіків за кермом дратує жінок / unsplash.com

Розкидані речі. Це, мабуть, найбільш поширена звичка, що дратує. Приємно, коли чоловік залишає за собою слід парфумів, а не шкарпеток. Це відбувається через різні погляди на ведення домашнього господарства. Легкий безлад може не бентежити чоловіків, натомість жінки потребують більш організованого простору. Важливий компроміс, який покаже важливість поглядів партнерів.

Однослівні відповіді. Жінки більш емоційні і схильні до деталей. Натомість чоловікам достатньо одного слова, щоб описати емоцію чи дати відповідь на питання. Це може бути і під час розмови з партнером, коли у відповідь на 5-хвилинну емоційну розповідь отримуєш: "Чудово". Жінка відчуватиме самотність та відкинутість. Чоловіки, вас може не цікавити розповідь, але має цікавити ваш партнер. Ставте уточнюючі питання.

Однослівні відповіді у діалозі можуть показати незацікавленість партнером / Pexeles

Дії не за інструкцією. Кожен чоловік підсвідомо вважає, що він правий. Навіщо вивчати інструкцію зі збору шафи, якщо можна одразу взятися до роботи. Ба більше – чоловіки сприймають підказки як власну слабкість. Подібне дратує жінок. Але це насправді розбіжності у темпераменті: хтось любить покроково вирішувати ситуацію, інший – навпаки. Тому тут лише терплячість і прийняття.

Плани на майбутнє. Така здавалося б очевидна річ для жінок може бути узагалі непріоритетною для чоловіків. Особливо часто це виникає на початку стосунків. Тому важливо проговорити з партнером переспективи і бути спокійним у наступному дні.