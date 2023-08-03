Навіть після найпристраснішого сексу буває так, що вам не хочеться обіймів та поцілунків. І хоча це може здатися дивним, така реакція організму є абсолютно нормальною.

Люди, які не хочуть, щоб до них торкалися після інтиму, мають на це кілька причин. З однієї сторони йдеться про фізіологічні аспекти, з іншої – про психологічні.

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Чому деякі люди не хочуть, щоб до них торкалися після сексу

Фізіологічний аспект. Під час сексуальної стимуляції наш організм вивільняє різні гормони, включаючи ендорфіни – так звані "гормони щастя". Вони сприяють відчуттю радості, щастя та ейфорії під час акту. Однак, після досягнення оргазму та припинення стимуляції, рівень ендорфінів починає знижуватися, що може призвести до зміни настрою. Емоційний аспект. Секс – це, хоч і дивовижне, але інтенсивне емоційне переживання. Після оргазму організм може не справитися з такою кількістю емоцій, тому інколи ви можете відчувати сором, смуток чи навіть тривогу. Звісно, у такому стані дотики партнера можуть бути зайвими.

У жодному разі не панікуйте, дайте своєму партнеру час, щоб знову стати готовим до фізичного контакту та ніжних обіймів.



Після сексу дайте своєму партнеру час / As

Таким чином, важливо пам'ятати, що кожна людина – унікальна, і у нас можуть бути різні реакції на інтимність та близькість. Часто вони залежать від нашого емоційного стану, настрою, фізичного стомлення та багатьох інших факторів.

Тож, якщо ви відчуваєте, що не хочете обіймів або поцілунків після сексу, не виніть себе. Це абсолютно нормальна реакція організму на інтимне переживання.

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