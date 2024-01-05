А ми в це вірили: вчені "знищили" найпопулярніший стереотип про стосунки

Роками у світі побачень існував стереотип – якщо дівчина під час першого побачення сміється, отже хлопець може зарахувати собі додаткові бали. Однак, як з'ясувалося, – це не має нічого спільного з реальністю.

Команда Університету Квінсленда провела спеціальне дослідження. Участь у ньому взяли понад 550 добровольців та доброволиць. Кожному та кожній з них запропонували побувати на 3-хвилинному побаченні.

Зверніть увагу Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, щоб стати щасливим

Результат просто вразив – виявляється, що гумор не приносить жодних додаткових "балів" під час знайомства. Це дослідження повністю спростувало стереотип, що жінка частіше закохається у чоловіка, який може її розсмішити, а чоловік – у жінку, яка сміятиметься над його жартами.

Типова сцена з ромкомів – коли він каже щось дотепне, вона – сміється, і ось вже між ними – іскра, буря, шаленство. Однак, як з'ясувалося, на екрані можна ставити дисклеймер: "не обов'язково відтворювати у реальному житті".

Стереотип сягає минулого

Вчені припускають, що стереотип про кохання та сміх з'явився у далекому минулому. Тоді чоловік, який класно жартує, ставав потенційно привабливішим, бо це означало, що спільні діти матимуть високий інтелект. Отже, гумор напряму дорівнював шансу збудувати сім'ю.

Водночас не всі чоловіки погодилися з результатами дослідження. Більшість вважає, що гумор – досі актуальний у світі знайомств. А ті моменти, коли потенційна партнерка сміється над жартом – найкращими.