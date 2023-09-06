Скільки часу треба зустрічатися перед тим, як одружитися

Рішення створити родину досить відповідальне. Формально воно може початися зі слів: "Ти вийдеш за мене?". Але до офіційного оформлення стосунків може пройти чимало часу.

Дослідники підрахували, що в середньому парам треба до 2,5 років аби зважитися на заручити та весілля. Але для кожного цей період може бути індивідуальний: хтось вже за місяць розуміє, що зустріли того чи ту саму і готові перейти на новий рівень. А комусь і 10 років недостатньо. Тож, чи взагалі існує цей ідеальний час – розбираємося далі.

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Час для одруження

Дослідження показали цікавий факт, що сучасна молодь одружується набагато пізніше, ніж їхні батьки. Середній вік для чоловіків складає 30 років, а для жінок – 28. Але перед цим вони довгий час зустрічаються і живуть разом. Це своєрідний "шлях до шлюбу".

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Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

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Середня тривалість стосунків до шлюбу може складати від 2 до 5 років. Дехто вважає цей період власне одруженням, але без документів. Серед опитаних 10 тисяч пар 69% респондентів зазначили, що спільне проживання разом є прийнятним, навіть якщо партнери не збираються офіційно узаконювати свої стосунки.

Пари можуть зустрічатися від 2 до 5 років до одруження / unsplash.com

Близько половини зазначили, що це збільшує шанси на успішність стосунків надалі. І це й не дивно, адже за цей період партнери розуміють чи підходять вони одне одному, переживають спільні проблеми і визначають чи матимуть спільне майбутнє узагалі.

Перед тим як одружитися

Проживши певну кількість часу разом, наважившись на те саме: "Ти вийдеш за мене?", варто поставити собі та партнеру ще декілька запитань. Фахівці радять проаналізувати як ви спілкуєтеся та вирішуєте конфлікти. Це один із найголовніших факторів, який впливатиме на шлюб.

Важливим є той фактор, як ви спілкуєтеся зі своїм партнером / unsplash.com

Чи маєте спільні інтереси та цінності, які підтримуватиме один в одному. Це включає одностайність поглядів щодо дітей, фінансів, моральних переконань. Безпосередньо щодо фінансів є важливою практика ведення сімейного бюджету. І як раз на етапі спільного життя її можна відпрацювати.

Баланс "робота – сімейне життя" важливий у офіційних стосунках. Визначте чи готові, щоб родина була на першому місці. І на сам кінець оцініть усі складнощі, які можуть виникати у сімейному житті. Адже шлюб – це праця, яка потребує віддачі обох партнерів.