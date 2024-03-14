Усе через гроші: подруга нареченої вигадала масштабну брехню, аби не йти на весілля

Грандіозне весілля – це доволі затратна ідея. Іноді кругленьку суму доводиться викласти як нареченим, так і їхнім гостям. Дівчина Лаура розповіла у мережі свою історію й отримала цілу порцію критики.

Для чого Лаура збрехала

Лаура розповіла, що вони з Кайлою (наречена) – найкращі подруги з дитинства. За роки вони пережили разом багато злетів та падінь, однак зуміли зберегти свою дружбу. Коли Лаура виходила заміж, Кайла була подругою нареченої.

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Тепер настала черга Лаури. Їй хочеться підтримати Кайлу у день весілля. Однак проблемою стали гроші. Лаура з чоловіком порахували, що аби приїхати на весілля, з урахуванням всіх обставин, їм доведеться витратити приблизно 8 тисяч доларів. Для подружжя це – суттєва сума. Зекономити не вдасться, оскільки весілля відбуватиметься в одній зі скандинавських країн, звідки походить наречений.

Ба більше, Лаура та її чоловік роками збирали гроші, аби на річницю шлюбу поїхати до Японії. Скасовувати мандрівку мрії їм не хочеться. Тим більше, що квитки придбали ще до того, як Кайла повідомила про нову дату весілля.

Щоб уникнути конфлікту, Лаура хоче збрехати: начебто вона пропустить весілля Кайли, бо всі гроші довелося витратити на терміновий ремонт у будинку. Користувачі мережі засудили дівчину. Вони зауважили, що набагато краще сказати Кайлі правду. Тоді дружбу вдасться зберегти. Однак якщо наречена дізнається про брехню, такого шансу вже може й не бути.