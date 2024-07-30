Були подружжям у фільмі, а тепер – у житті: Сірша Ронан таємно одружилася

Зірка драми "Маленькі жінки" Сірша Ронан днями таємно одружилася з колегою по цеху Джеком Лоуденом. Молодята відмовилися від грандіозного святкування й узаконили свої стосунки в міському РАЦСІ.

Кохання на екрані переросло у справжні почуття

30-річна ірландсько-американська акторка Сірша Ронан та її 34-річний бойфренд з Шотландії Джек Лоуден одружилися 20 липня в Единбурзі.

Читайте також "З нею я можу бути ботаном": кому належить серце зірки "Гаррі Поттера" Деніела Редкліффа

Актори закохалися на зйомках фільму "Марія – королева Шотландії" у 2018 році. Сірша зіграла у стрічці шотландську королеву Марію Стюард, а Джек – її другого чоловіка, лорда Дарнлі. Усі роки закохана пара тримала свої стосунки у секреті і дуже рідко з'являлася на публіці разом.



Ронан і Лоуден у фільмі "Марія – королева Шотландії" / Cкриншот з фільму

З тих коротких висловлювань, які актори робили один про одного в інтерв'ю, можна зрозуміти, що їх дуже об'єднує любов до однієї справи. Як колеги, Сірша та Джек можуть обговорювати роботу, ролі та різні проєкти. У цьому плані вони дуже покладаються на думку один одного.

Церемонія одруження у молодят була дуже скромною. На неї запросили лише кількох друзів та родичів і навіть змусили їх зберігати секретність. Сірша та Джек не хочуть ділитися подробицями особистого життя з шанувальниками, їм комфортніше тримати свої стосунки подалі від очей публіки.