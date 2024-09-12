"Шлюб онлайн" у Дії: чи можна одружитися одностатевим парам, і як відбувається "весілля"

9 вересня у Дії запустили послугу "шлюб онлайн". Тепер побратися можна за 30 хвилин, використовуючи лише смартфон.

Після того, як послуга запрацювала, було отримано більше 800 заявок на реєстрацію шлюбу. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора департаменту розвитку електронних послуг у Мінцифрі Валерія Ткач. Посадовиця зазначила, що сама вийшла заміж онлайн.

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Як одружитися в Дії

Валерія Ткач зазначила, що у Дії можна надіслати пропозицію одружитися. Відповісти на неї можна протягом 14 днів.

Якщо чоловік і жінка згодні побратися, спершу вони мають подати заяву у застосунку. Також там обирається час церемонії. Крім того, молодята дають згоду на зміну прізвища, або, навпаки, висловлюють небажання його змінювати.

Заяву на одруження потрібно подати щонайменше за 5 днів до дати "онлайн-весілля".

У день церемонії молодята мають підключитися до відеоконференції. І тоді співробітник РАГС одружує їх по відеозв'язку. Наречений і наречена повинні будуть підтвердити особу.

Потім державний реєстратор питає, чи хочуть жінка і чоловік одружитися. Якщо обоє відповідають так, то опісля мають підписати актовий запис Дія підписом. Далі реєстратор оголошує їх чоловіком і дружиною.

Актовий запис про шлюб протягом 24 годин підтягнеться у мобільному застосунку, а паперове свідоцтво можна отримати або на адресу, або на відділення Укрпошти.

Чи можуть побратися одностатеві пари

Після старту послуги у мережі з'явилося багато скрінів, де чоловіки надсилають запрошення одружитися чоловікам, а жінки – жінкам.

Валерія Ткач уточнила, що пропозицію можна зробити будь-кому. Але на етапі подання заяви це все перевіряється. Відбуваються перевірки в реєстрах. Заяву подати можуть лише чоловік і жінка.

Крім того, у реєстрах перевіряється, чи не перебувають наречений і наречена в іншому шлюбі.

Представниця Мінцифри не виключила, що у майбутньому в Дії можна буде розлучатися.