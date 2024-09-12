Залишилися друзям: жінка, закохана у літак, завершила свої стосунки з Boeing 737

Мішель Кьобке має об'єктофілію. Вона закохується у предмети. 9 років дівчина перебувала у стосунках з літаком Boeing 737. Наразі вони вирішили розійтися й залишитися друзями.

Історія Мішель та Boeing 737 розпочалася у 2014 році. Тоді дівчина вперше побачила його у Тегелі – берлінському аеропорту. Тоді вона збагнула, що бачить перед собою кохання життя.

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Як розвивалася історія кохання

Упродовж наступних 6 років жінка бачила коханого лише через вікно берлінського аеропорту. Водночас у 2019 році у них було романтичне побачення в ангарі. Тоді Мішель вперше змогла торкнутися Boeing 737.

Час в ангарі був найкрасивішим моментом мого життя, і коли я була з ним, ми насолоджувалися часом, проведеним разом, ми цілувалися, і я пестила його,

– заявила Мішель.



Мішель купувала маленькі копії коханого / MDWfeatures

Ангар, де стояв Boeing 737, Мішель називала їхнім домом. Тоді окрилена Мішель заявляла, що збирається туди переїхати. Водночас наразі ці стосунки вже завершилися. Мішель розповіла, що вони з Boeing 737 мирно розійшлися. Наразі вони – просто друзі. Окрім того, Мішель зауважила: вона вже готова до нових стосунків.