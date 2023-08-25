Найкращий чи найгірший: що робить поцілунок неповторним

Поцілунок – не лише спосіб висловити свої почуття до партнера. Це ще й гарний спосіб як припинити суперечку і невербально попросити вибачення. 25 серпня у світі відзначають неофіційне свято – день примирливого поцілунку.

Ми ж поговоримо про те, як зробити поцілунок найнезабутнішим для свого партнера і які 4 аспекти можуть на нього вплинути.

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Секрети поцілунку

Кожен точно бодай раз у житті відчував тих самих метеликів у животі під час поцілунку з коханим партнером. Це одна зі складових романтичних стосунків у парі і частина сексуального самовираження.

У дослідженні, яке було проведене у 2020 році, виявили, що чим більше люди цілувалися, тим позитивніше вони відчували секс зі своїм партнером. А також були більш задоволені своїми стосунками.

Пари, які цілуються, більше задоволені своїми стосунками / Pexeles

Що ж робить поцілунок чудовим? Дослідники виділяють 4 головних аспекти:

фізичні компоненти: хто як ворушив губами чи яким був подих – це впливає на романтику поцілунку;

хто як ворушив губами чи яким був подих – це впливає на романтику поцілунку; той, з ким цілуєтеся: саме партнер визначає відтінки вашого поцілунку. Якщо ви відчуваєте симпатію чи пристрасть – тоді і під час поцілунку у вас з'являться ті самі метелики у животі;

саме партнер визначає відтінки вашого поцілунку. Якщо ви відчуваєте симпатію чи пристрасть – тоді і під час поцілунку у вас з'являться ті самі метелики у животі; місце поцілунку: контекст і обставини дуже важливі у поєднані з поцілунком. Романтична поїздка, танець у нічному клубі чи спільний перегляд фільму у піжамах вдома на дивані – такий контекст дуже впливає на те, аби ви запам'ятали свій поцілунок;

контекст і обставини дуже важливі у поєднані з поцілунком. Романтична поїздка, танець у нічному клубі чи спільний перегляд фільму у піжамах вдома на дивані – такий контекст дуже впливає на те, аби ви запам'ятали свій поцілунок; емоції: те, що ви відчули під час поцілунку з партнером й визначить був він найкращим чи найгіршим у вашому житті.

Загалом, найкращі поцілунки відбуваються з тими, з ким партнери перебувають у серйозних стосунках, мають якісь спільні емоції, спогади, переживання. А найгірший – коли відчувається фізична відраза.

Навіть у дослідженні близько 44% учасників втратили романтичний або сексуальний інтерес до когось через не ідеальний досвід поцілунку.

Найкращий поцілунок з тими, до кого є справжні почуття / Pexeles

А от секретом до ідеального поцілунку дослідники назвали … розмову. Визначте, що найбільше вам подобається у поцілунку і проговоріть це з партнером. Тоді таке вираження кохання чи примирення буде якнайкращим для обох.