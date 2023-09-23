Як зробити чоловікові незабутній подарунок: 6 найкращих ідей

Страх багатьох чоловіків полягає в тому, що їх можуть обдарувати шкарпетками чи трусами під час будь-якого свята. Так, це потрібні речі, але інколи такі подарунки виглядають банальними й смішними.

Дізнайтеся більше про інтереси чоловіка та подаруйте йому щось справді оригінальне. У матеріалі 24 Каналу ми підкажемо 6 ідей, від яких він може бути в захваті.

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Отже, як вибрати ідеальний подарунок, який зробить чоловіка щасливим?

Подаруйте йому день в спа-салоні

Справжні чоловіки зроблять все для своєї сім'ї. Вони часто працюють важко і втомлюються, і в кінці тижня їм може бути вже зовсім не до відпочинку. Один із найкращих подарунків, які ви можете їм зробити, це відвідати разом спа-салон. Багато людей вважають, що це більше підходить для жінок, але це абсолютно не так. Побалуйте свого чоловіка, сходіть на масаж, в сауну або ванну процедуру, а потім організуйте йому чайну церемонію. Це допоможе йому розслабитися.



Чоловіку треба розслабитися / Freepik

Потіште його ігровою приставкою

Чоловіки часто захоплюються відеоіграми. Якщо у вас є можливість і бажання подарувати їм трохи розваг, вам варто розглянути ідею з покупки ігрової приставки. Це нагадає йому дитинство.



Ігрова приставка / Engadget

Фляжка для віскі

Багато чоловіків захоплюються риболовлею, полюванням і іншими видами активного відпочинку. Але однієї речі їм може бракувати – гарної фляжки для віскі. Це може здатися маленькою дрібницею, але ваш чоловік сприйме цей подарунок з великим задоволенням.



Подарунок для чоловіка / Incarne

Домашній турнік

Якщо ваш чоловік захоплюється спортом і піклується про своє здоров'я і фізичну форму, подарунок у вигляді домашнього турніка буде ідеальним варіантом. Він зможе тренувати своє тіло вдома і підтримувати форму в будь-який час.



Чоловіки люблять подарунки / Unsplash

Гриль

Відомо, що багато чоловіків відмінно вміють готувати м'ясо на грилі. Тож якісний гриль може стати найкращим подарунком. З ним ви зможете провести багато незабутніх вечорів на свіжому повітрі, готуючи смачні страви.



Чоловіки люблять готувати / Homes & Gardens

Творчий подарунок власноруч

Не забувайте про творчість. Спробуйте зробити щось особливе своїми руками, це завжди вражає. Наприклад, ви можете створити незвичайний букет з різних ласощів і алкоголю. Для цього на дерев'яні палички насадіть різні продукти, обмотайте їх скотчем і зберіть в букет. Посередині букета можна розташувати його улюблений напій. Обгорніть все це красивим подарунковим папером і зав'яжіть стрічку. Такий незвичайний букет нікого не залишить байдужим.

Як зробити їстівний букет для чоловіка: дивіться відео

Обираючи один із цих варіантів подарунка для чоловіка, будьте впевнені, що здивуєте його і зробите його свято незабутнім.