"Поки смерть не розлучить нас": Шакіра розповіла про життя із Жераром Піке

Співачка Шакіра відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком футболістом Жераром Піке. Вони розійшлися у червня 2022 року.

У розмові з Billboard артистка зізналася, що її пріоритетом завжди була сім'я. Вона справді вірила в обітницю "поки смерть не розлучить нас".

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"Я вірила в цю мрію і мріяла про себе і своїх дітей", – розповіла вона виданню. У них із Піке двоє синів: Мілан, якому 10 років, і Саша, якому 8 років.

Колумбійська музикантка доповнила, що вона сподівається на вічне кохання, як у її батьків, які разом уже 50 років. "Вони кохають одне одного, як у перший день, коханням, яке унікальне й неповторне", – пояснила Шакіра. "Тому я знаю, що це можливо".

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"Моя мама не залишає мого хворого батька. Вони досі цілуються. І це завжди було моїм прикладом", – додала вона. – Це те, чого я хотів для себе і своїх дітей, але цього не сталося".

Про шлюб з колишнім

Подумавши про своє колишнє кохання з Піке, 46-річна співачка розповіла, що їй довелося відкласти свою музичну кар'єру на другий план, коли вона проживала разом з колишнім професійним спортсменом в Іспанії.

Річ у тім, що я була віддана йому. Родині та йому. Мені було дуже важко займатися своєю професійною кар'єрою в Барселоні,

– розповіла вона.

"Я не могла залишити своїх дітей і просто піти куди-небудь займатися музикою поза домом. Важко було підтримувати ритм", – пояснила зірка.



Шакіра з Жераром Піке та дітьми / The Today Show

На запитання, чи щаслива Шакіра зараз, вона відповіла: "Це дуже коротке запитання, але дуже довга відповідь. Я не думаю, що кожен має доступ до щастя. Він призначений для дуже обраного кола людей, і я не можу сказати, що є частиною клубу цієї миті. Є моменти щастя, моменти роздумів. Бувають моменти ностальгії, і моя музика зараз живиться цим коктейлем".

Новий роман Шакіри

Зараз Шакіра продовжує зустрічатися з футболістом Батлером, проводячи в його компанії багато вільного часу. 46-річну співачку не бентежить велика різниця у віці з зіркою НБА, якому виповнилося 33 роки.

Джиммі змушує Шакіру посміхатися, вона почувається щасливою, проводячи з ним час. Вони знайомі зовсім недовго і зовсім недавно почали стежити один за одним на соціальних мережах,

– йдеться у повідомленні інсайдера.

Варто відзначити, що в травні Шакіра разом зі своїми двома синами переїхала до Маямі. У той самий період співачка відвідала матч Маямі Хіт, команди, за яку виступає Батлер. Баскетболіст висловив підтримку, поставивши "лайк" під її виступом, який вона опублікувала в Instagram. Крім того, слід зазначити, що діти Шакіри є прихильниками цього спортсмена.

Цього року Шакіра здобула два перших місця в музичних чартах з піснями Sessions і TQG. Протягом останніх 12 місяців вона внесла до чартів ще шість хітів. Усі її музичні композиції відтворюють її почуття розлуки з Піке й охоплюють широкий спектр емоцій, від виразної лютості до глибокого смутку та надії. Попри те, наскільки болісним був процес вираження цих емоцій у музиці, зірка врешті-решт стала однією з найпопулярніших артисток у світі, незалежно від мови.