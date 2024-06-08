Віддаються пристрасті: 3 знаки зодіаку, які найчастіше заводять стосунки на одну ніч

Декому зі знаків зодіаку притаманні короткотривалі інтимні стосунки. Вони не бачать у цьому проблеми та іноді вдаються до такого стилю життя.

Овен, Близнюки та Скорпіон, дуже часто пристрасть бере гору й стосунки на одну ніч не є рідкістю у вашому житті, пише Love 24.

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Овен

Представники цього знаку зодіаку відомі пристрастю та імпульсивністю. Люблять пригоди та не бояться ризикувати, тому часто можуть заводити короткочасні стосунки без серйозних зобов'язань.

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Близнюки

Ці люди завжди відкриті до нових вражень і легко заводять знайомства. Їх цікавість і бажання різноманітності часто призводять до нетривалих романтичних зустрічей.

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Скорпіон

Вони славляться своєю сексуальною енергією і пристрастю. Легко піддаються внутрішнім бажанням і не проти коротких інтимних пригод, особливо, якщо відчувають сильний фізичний потяг​.

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