Коли діти вже сплять: 5 пікантних ігор для дорослих на ніч

Інтимні стосунки є важливою складовою для будь-якої дорослої пари, але іноді рутинність може зіпсувати навіть найгарячіші емоції. Що ж робити, якщо ви відчуваєте, що в ліжку не вистачає різноманітності та веселощів? Гарним варіантом можуть стати пікантні ігри для дорослих, які дозволять вам відкрити багато нового.

У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про кілька захопливих цікавих ігор та ідей, які можна організувати навіть без додаткових витрат. Безперечно, вашому партнеру точно сподобається, ви лише спробуйте!

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5 пікантних ігор для дорослих

Любовні послання

Ця гра сприяє міцнішому інтимному зв'язку між партнерами й розкриває можливості для творчого спілкування. Один з вас пише або малює приємні слова на тілі іншого, а той має вгадати їх за допомогою дотику. Це дає змогу відчути та розширити межі своєї чутливості.

Чаші бажань

Ця гра дає можливість здійснити фантазії, про які ви, можливо, навіть не говорили відкрито. Запишіть інтимні завдання на картках та помістіть їх у дві чаші. По черзі діставайте картки з чаш і реалізовуйте ваші мрії.

Ігри в ліжку / Wedding Affair

Правда чи дія

Основна ідея цієї гри досить проста: для її проведення знадобляться спеціальні картки, кожна з яких містить два види завдань – сказати правдиву відповідь на запитання або здійснити певну дію. Учасники гри по черзі беруть участь, перед тим як вони, не дивлячись, витягають карточку. Учасник має вирішити, чи обере він розповідати правду, чи ж виконувати завдання.

Секс-таймер

Тривалість цієї гри обмежена, що додає нотку напруги. Ви та ваш партнер взаємодієте пестощами та дотиками, утримуючись від проникнень до закінчення таймера. Це створює атмосферу очікування та невідомості.

Секс-таймер / Always Attract