Чому секс має стати частиною твоєї вечірньої рутини

Вечірня рутина – must have у житті кожного з нас. Догляд за шкірою, вечірній душ, провітрювання кімнати, відкладання телефону за дві години до сну. Експерти рекомендують додати у список вечірніх справ також секс.

Секс має суттєвий вплив на життя людей. До слова, раніше вчені пробували з'ясувати, скільки разів на тиждень ним потрібно займатися, аби дожити до ста.

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Чому секс варто зробити частиною рутини

Експерти зауважують, що секс увечері може дуже позитивно вплинути на життя людини. Зокрема, він сприяє розслабленню організму, покращує сон, а також – зміцнює імунну систему.

Якщо на постійній основі займатися сексом увечері, можна відмовитися від снодійних. Фізіотерапевтка Жаклін Сібах зауважила, що секс вивільняє гормони, які покращують якість сну. Окрім того, вони прискорюють процес засинання. М'язові скорочення, які фіксують під час сексу, загалом викликають загальне рефлекторне розслаблення м'язової тканини.

Також секс знижує рівень стресу. Зокрема, це відбувається завдяки вивільненню ендорфінів. Вони покращують настрій й дарують відчуття щастя та безпеки, з яким набагато легше засинати. Тим часом "окситоцин", який називають "гормоном кохання", знижує артеріальний тиск та рівень кортизолу.

Окрім того, людям рекомендують для кращого сну ще поекспериментувати з температурою. Зокрема, можна використати ковдру з регульованою температурою або прохолодний душ.