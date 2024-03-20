"Тільки не це": 3 пози в сексі, які найбільше лякають людей

Фізична близькість є важливою у більшості романтичних стосунків. Вона укріплює зв'язок між партнерами та робить їх ще ближчими. Однак деякі пози у сексі та фантазії можуть лякати людей незалежно від того, як довго вони разом.

Опитування тисячі чоловіків та жінок з Америки та Європи, які перебувають або перебували у стосунках, виявило деякі цікаві факти про уподобання у ліжку.

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Який секс лякає

Більшість людей все ж люблять експериментувати у сексі. Лише 1 з 10 опитаних не пробував жодної нової позиції у сексі за останні 6 років. Та є 3 сценарії інтимної близькості, які найбільше лякають людей:

публічний секс;

БДСМ;

анальний секс.

Може здаватися, що секс у громадських місцях популярний, адже ним часто люблять хизуватися. Та все насправді зовсім не так. Найбільше усі опитані бояться займатися коханням на людях.

Щодо анального сексу більше хвилюються жінки, адже вони стурбовані ризиками для здоров'я. Водночас чоловіків лякає БДСМ.

Улюблені пози у сексі

З'ясувалося, що улюблені пози чоловіків та жінок геть різні. Так, чоловіки найбільше отримують задоволення від анального сексу, пози "69" стоячи, та сексу стоячи. Водночас жінки надають перевагу місіонерській позі та позиції ложки.