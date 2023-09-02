Як зробити секс в машині комфортним: 5 пікантних поз

Чи можливий секс в автомобілі? Звісно, якщо це бажання обох партнерів! Хоч комфорт у такому випадку може бути не таким, як у спальні, проте це може принести багато нових вражень та відчуттів.

Зміна місця, емоції, атмосфера загадковості, пристрасть і спонтанність... Секс в машині може стати захопливою пригодою, яка урізноманітнить ваше інтимне життя і надасть йому пікантності.

До слова Як поговорити про секс у парі: 3 прості поради, які допоможуть наважитися на розмову

Основне – підготуватися та обрати зручну позу.

Місіонерська поза

Місіонерська поза залишається однією з найпопулярніших і найкомфортніших поз для сексу в автомобілі. Різноманітні варіації цієї позиції дозволяють легко поміщатися в обмеженому просторі, а тіснота салону придає їй додаткового елементу привабливості.

Для цієї пози жінка лягає на спину і підіймає ноги, а чоловік знаходиться зверху. Якщо партнер високий або сидіння занадто вузькі, він може зігнути одну ногу в коліні й стати другою на підлогу. За бажанням, партнерка може розведені ноги покласти на плечі чоловіка. Це допоможе підсилити проникнення і стимулювати точку G.

Варіації пози "догі-стайл"

Ця поза особливо підходить для заднього ряду автомобіля. Жінка опускається на коліна і лікті, а чоловік проникає в неї ззаду, стоячи на одному коліні на сидінні й другій нозі на підлозі авто.

Класичну позу "догі" можна також адаптувати: наприклад, партнерка може опуститися ще нижче на сидінні, а партнер – притиснутися до неї зверху. Так поза стане більш rjvajhnyj., а фізичний контакт – ще ближчим. Якщо в процесі ще доторкатися до клітора партнерки рукою, то оргазм гарантований.

Поза "лінивий догі на спинці"

Дівчина стає навколішки, спиною до лобового скла, і спирається всім тілом на спинку заднього або розкладеного переднього сидіння. Хлопець розміщується ззаду. Ця поза забезпечує близький контакт і глибоке проникнення, а також дозволяє додатково стимулювати клітор рукою.

Поза "сусідка зверху"

Ця поза також досить зручна для сексу в автомобілі. Чоловік лягає на спину на задньому ряду сидінь, а жінка сідає зверху і нахиляється над партнером, контролюючи кут проникнення та інтенсивність рухів. Крім того, ця поза дозволяє уникнути торкання головою стелі автомобіля, навіть високим жінкам.

Поза "вершниця"

Класична поза "вершниця", коли жінка зверху, може бути зручною для пар, де один з партнерів має невеликий зріст або автомобіль з високою стелею. У такому випадку ця поза дозволяє комфортно розташуватися на задньому ряду або передньому сидінні автомобіля, якщо воно розкладене.