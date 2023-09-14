Для тих, хто не знає з чого почати: 11 секс-ігор, які вам сподобаються

У стосунках важливі експерименти, зокрема в інтимному житті. Це не лише приносить більше задоволення, але й покращує стосунки. Додати пристрасті у повсякденність допоможуть секс-ігри.

Відкинувши упередження, невпевненість та сором'язливість, ви не лише подаруєте коханій людині незабутні емоції, але й зможете реалізувати власні сексуальні фантазії. З чого розпочати – дізнавайтеся далі.

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Кліпалки

Сядьте одне навпроти одного й дивіться в очі партнеру. Щоб додати збудження, синхронізуйте дихання. В один момент ви не зможете встояти, хтось захоче поцілувати чи торкнутися партнера.

Близько-близько

Обіймайте кохану людину протягом 5 хвилин, не відриваючись. Ви можете стояти, сидіти, лежати – як вам хочеться. Врешті-решт пристрасть переможе.

Лист

Напишіть про свої найпотаємніші сексуальні фантазії, які боялися озвучити особисто, на папері. Лист обов'язково відправте партнерові. Впевнені, відповідь отримаєте зовсім скоро.

Пристрасні танці

Танець – це не лише про рухи, а й про сексуальність, звабливість, зближення. Парам варто обирати бачату або ж танго. Навчившись деяких рухів у танцювальному залі, закріпіть ці навички вдома, але вже без одягу. Пристрасний секс після цього майстер-класу – гарантовано.



Танці зближують / Кадр з фільму "Три метри над рівнем неба"

На межі

Не поспішайте доводити кохану людину та себе до оргазму. Спробуйте перед кульмінацією відірватися одне від одного, заспокоїтися та почати заново. Залишайтеся на межі так довго, наскільки вистачить вас обох.

Слова, але не дії

Нехай партнер розповідає вам, що і як саме треба робити, але не торкається. Ви ж беззаперечно виконуйте всі вказівки. Перевірте, скільки зможете протриматися так.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.

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Карти на стіл

Ця гра точно зацікавить і вас, і вашу кохану людину. По черзі тягніть карту з колоди: витягнули піку – коханий робить масаж дівчині, трефу – цілує, бубну – лише руками збуджує вас, чирву – пестить губами. Скільки часу? Число на карті дорівнює кількості секунд, скільки має тривати така інтимна “процедура”.

Асоціації, що зваблюють

Оберіть слово, яке вважаєте сексуальним, а партнер має назвати першу асоціацію з ним. Далі ви придумуєте асоціацію до асоціації партнера і так по черзі. Щоб додати максимальної еротичності, намагайтеся кожне слово вимовляти іншим тоном.

Карнавальна ніч

Влаштуйте маскарад прямо у спальні. Подбайте про еротичні костюми для себе та коханої людини, увімкніть спокусливу музику, запаліть ароматичні свічки та займіться коханням. Костюми на вас будуть недовго, але на початку пристрасної ночі сприятимуть максимальному збудженню.

Вікторина

Придумайте одне для одного по 20 запитань, відповідати на які можна лише “так” чи “ні”. Важливо, щоб всі запитання були з сексуальним підтекстом.

Любе дзеркальце, скажи

Влаштуйтеся зручно одне навпроти одного. Пестіть, гладьте себе, а партнер нехай повторює кожен рух, ніби дзеркало.