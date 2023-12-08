Ніколи не кажи своєму партнеру або партнерці про це

Чесність – пріоритет здорових стосунків. Однак психотерапевт Джефф Гюнтер вважає, що іноді краще змовчати. Важливо зберегти здоровий баланс між конструктивною критикою та образами.

Джефф виділяє ситуації, коли краще проявити внутрішню дипломатію й змовчати. Деталі – читайте далі.

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Що не варто казати партнеру або партнерці

"Ти жахливо у цьому виглядаєш".

Навіть якщо новий лук вашого обранця або обраниці видається вам відверто огидним. Якщо мовчати вже геть не сила, можна запропонувати альтернативу. Замість "зніми це негайно" – "мені здається, ця річ личитиме тобі набагато більше".

"Мене дратує" (якщо мовиться про якусь особисту деталь).

Якщо ваш партнер або партнерка принципово забирають листя салату зі своїх бургерів, не люблять гірчицю або можуть з'їсти відерце морозива під фільм про Бріджит Джонс – це їхня справа та їхнє право.

"Мій друг сказав про тебе...а далі – якась образа".

Лише уявіть: ви гуляєте зі своїми друзями, аж раптом хтось з них каже щось відверто погане про вашого партнера або партнерку. Краще з'ясувати ситуацію у межах дружби, водночас вдома змовчати. Бо що вашій коханій людині робити з цією інформацією? Хіба що зазнати нових проблем з самооцінкою.

"У тебе – поганий смак".

Кожна людина має право самовиражатися так, як бажає. Втручатися у це – геть недоречно.

