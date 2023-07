Ми не провели жодної ночі поодинці, – Сара Джессіка Паркер розкрила секрети щасливого шлюбу

На Олімпі Голлівуду безпомилковий рецепт міцних і тривалих стосунків, здається, знає 58-річна Сара Джессіка Паркер. Нещодавно вона відсвяткувала 26-річчя шлюбу з актором Меттью Бродеріком, якому 61 рік.

На відміну від Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто", якій довелося пройти через 94 епізоди та один фільм (з відмовою від вівтаря, що вона пізніше виправила), щоб вийти заміж за містера Біга і, нарешті, мати відносно стабільні стосунки, у реальному житті актрисі пощастило більше. У чому секрет довгих і щасливих стосунків Сари Джессіки Паркер з чоловіком – дізнавайтеся далі.

Історія кохання Сари Джессіки Паркет та Метью Бродеріка

Насправді зірка And Just Like That нещодавно відсвяткувала 26-річчя шлюбу, що зробило її з Метью однією з найбільш довготривалих пар у Голлівуді.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком Метью Бродеріком / Фото з інстаграму актриси

Вони одружилися у 1997 році, за рік до того, як Сара Джессіка Паркер отримала роль, а точніше образ Кері Бредшоу у культовому серіалі HBO. Згідно зі статтею в журналі People, саме їхня спільна любов до театру спонукала двох акторів зустрітися в 1991 році й вперше зіграти разом у 1996 році в п'єсі "Як досягти успіху в бізнесі, не докладаючи особливих зусиль". Ще до відкриття вистави, Паркер в інтерв'ю Los Angeles Times назвала свого тодішнього партнера найкумеднішою людиною, яку вона коли-небудь зустрічала.

Менш ніж через рік після їхнього дебюту на Бродвеї та через кілька років після того, як почалися їхні стосунки, вони ошелешили шанувальників одруженням. Цікаво також, що на своє весілля вони запросили чимало друзів та родичів, які насправді думали, що йдуть на вечірку. Це стало для них справжньою несподіванкою!

Сара Джессіка Паркер з чоловіком Метью одружилися у 1997 році / Фото з інстаграму актриси

З того часу Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік ніколи не розлучалися і стали щасливими батьками Джеймса Вілкі та близнюків Табіти Ходж та Меріон Лоретти Елвелл.

Секрети щасливого шлюбу від зіркової пари

Під час виступу на шоу Мередіт Вієйра у 2014 році саме Бродерік розповів про свій міцний шлюб із Сарою Джесікою Паркер: "Ми справді друзі, і ми багато розмовляємо", – сказав актор, наголосивши, як би банально це не звучало, продовжуйте говорити один з одним – це, мабуть, єдина порада, яку ви можете дати парам, єдиний секрет щасливого та довготривалого шлюбу".

Зовсім недавно, у квітні 2022 року, Метью знову згадав про свої стосунки з зіркою "Сексу і місто", зокрема розповів про вирішальний момент, коли він зрозумів, що хоче одружитися.

Я побачив, як вона йде вулицею, і подумав: "От і все", – сказав Бродерік, доповнивши: "Найбільше захоплююся її гумором та мудрістю".

Сара Джессіка Паркер захоплюється своїм чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Сара Джессіка Паркер зізналася, що хоча з моменту їхнього знайомства минуло багато років, її інтерес і любов до чоловіка анітрохи не зменшилися. "Мені дуже подобається мій чоловік. Ми разом вже 28 років, і мені це дуже подобається", – сказала актриса.

Нормальне життя та здорова взаємоповага можуть бути секретом щасливого шлюбу, проте це ще не все. Справжня таємниця Сари Джессіки Паркер та Метью Бродеріка, схоже, в іншому. Під час інтерв'ю The Howard Stern Show актриса розповіла, що за 31 рік стосунків вони із чоловіком провели порізно дуже мало ночей.

"Наше перше офіційне побачення відбулося 8 березня 1992 року, і з того часу ми разом", – розповіла актриса, згадавши лише дуже рідкісні винятки. "Відтоді ми не провели жодної ночі поодинці", – доповнив чоловік. Тепер ви знаєте, як Сара Джессіка Паркер перетворила свої стосунки на міцний та щасливий шлюб.

Сари Джессіка Паркер та Метью Бродерік разом вже 28 років / CBS News