Ми всі її бачили: як Боттічеллі закохався у найкрасивішу жінку епохи й подарував їй безсмертя

Сандро Боттічеллі був одним з головних романтиків Ренесансу. Він не знайшов філософський камінь або чарівний еліксир, однак подарував своїй коханій – найкрасивішій жінці епохи – безсмертя. Ми й зараз бачимо її в образі Венери, яка зробила Боттічеллі відомим на весь світ.

Боттічеллі пішов з життя 17 травня 1510 року. Він на декілька десятиліть пережив кохання свого життя: незрівнянну Сімонетту Веспуччі – найкрасивішу жінку Ренесансу. Love 24 розповідає, що відомо про їхню історію.

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Дитинство та рання юність Сімонетти минула у Ґенуї. Водночас вже у 16 років вона вийшла заміж за Марко Веспуччі (родича Амеріго Веспуччі, на честь якого назвали Америку). Після весілля Сімонетта переїхала до Флоренції, яка переживала свій золотий вік. Місто було серцем Ренесансу.

Тогочасною Флоренцією правив легендарний рід Медічі. У той час, коли туди прибула Сімонетта, при владі був Лоренцо Медічі. Його молодший брат – Джуліано – до нестями закохався у красуню. Він писав Сімонетті вірші й присилав коштовні подарунки. Піком його залицянь став 1445 рік. Тоді під час лицарського турніру Джуліано з'явився з прапором, на якому Сімонетта постала в образі богині Афіни Паллади.

Варто зауважити, що Сімонетта була тогочасною флорентійською інфлюенсеркою. Її стиль наслідували, а за деталі про особисте життя буквально колекціонували.



Такою Сімонетту бачив Боттічеллі / Getty images

Звичайно ж, перша красуня Флоренції та й загалом епохи привернула увагу Сандро Боттічеллі. Біографи вважають, що саме вона стала коханням його життя. Хоча про стосунки між ними й не мовиться.

Саме красу Сімонетти легендарний художник увічнив у своїх полотнах. Найвідоміша картина, для якої позувала флорентійська красуня, – "Народження Венери". Окрім того, вона зображена й на інших його полотнах.



"Народження Венери" / Фото з мережі

На жаль, життя Сімонетти було яскравим, однак дуже коротким. Вона померла у 23 роки від туберкульозу. Смерть Сімонетти оплакувала вся Флоренція.

Минули століття, а Сімонетта продовжує жити на картинах Боттічеллі. Сила його кохання стала мистецтвом й перемогла забуття.