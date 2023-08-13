Эти мужчины чаще всего изменяют: 3 знака зодиака

Некоторые мужчины часто изменяют своим партнершам. Астрологи отмечают, что на такую склонность влияют, в частности, знаки зодиака.

Так вот, чаще всех изменяют Близнецы, Овны и Рыбы. Об этом пишет 24 Канал.

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Овен

Это огненный знак зодиака. Его представители быстро вспыхивают и имеют сильное сексуальное влечение. Так что любимым Овна необходимо поддерживать искру в отношениях, чтобы мужчина не пошел налево.

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Близнецы

По словам астрологов, именно этот знак зодиака больше всего подвержен измене. Эти мужчины обожают эксперименты, особенно в постели. Стабильные отношения им могут надоесть.

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Рыбы

Эти мужчины нередко легкомысленны. Они делают то, что нравится, даже если придется нарушить правила. Рыбы подвержены измене, впрочем, постоянное внимание любимой поможет избежать этого.

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