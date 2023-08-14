Какие женщины по знаку зодиака чаще всего изменяют

Не все женщины готовы сохранять верность одному партнеру. Их бесят заявления о том, что мужчины полигамны, а женщины – моногамны. По словам астрологов, измене подвержены три знака зодиака.

Так, Овны, Близнецы и Весы – рожденные под этим созвездием женщины чаще всего изменяют, передает 24 Канал.

Кстати говоря Эти мужчины чаще всего изменяют: 3 знака зодиака

Овен

На первом месте – Овен. Представительницы этого знака очень ценят свою независимость. Они обожают страсть, исследования и самопознание. В то же время эти женщины вспыльчивы и быстро заводятся. В этот момент они могут изменить. Чтобы Овны оставались верными, партнерам придется уделять им постоянное внимание.

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Весы

Этим знаком зодиака управляет Венера – планета любви и романтики. Одержимые красотой и равновесием женщины любят окружать себя привлекательными партнерами. Они быстро увлекаются идеей "всегда есть кто-то лучший, который подойдет больше", поэтому склонны к измене.

Обратите внимание Назван знак зодиака, у которого кардинально изменится жизнь к концу лета

Гороскоп для Весов

Близнецы

Рожденные под этим знаком склонны к уловкам. На них может быть невероятно сложно положиться, особенно когда речь идет о серьезных обязательствах или планах на будущее. Астрологи отмечают, что этим женщинам может быть не по душе идея верности. Ведь сказать "да" одному означает ответить "нет" другому — часто потенциальному поклоннику. Близнецы, вероятно, предадут, когда им станет скучно.

Гороскоп для Близнецов