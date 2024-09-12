Женщина переспала с 20 женатыми мужчинами, чтобы "понять своего любимого"

56-летняя женщина крутит романы с женатыми мужчинами после того, как ее любимый признался, что изменил ей. Жена сказала, что простила мужа, но в глубине души жаждала мести и понимания – почему любимый поступил так с ней.

Жена не смогла простить измену мужа

Историей своей жизни британка поделилась анонимно, поэтому назовем ее Мария. Она рассказала, что встретила своего будущего мужа Патрика в 27 лет. Через два года влюбленные поженились и в 32 года Мария родила любимому двоих детей.

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Мария думала, что у нее счастливый брак. Они с мужем понимали друг друга и вели активную сексуальную жизнь – они занимались любовью по меньшей мере раз в неделю. Так что жена была просто ошеломлена, когда после 12 лет совместной жизни Патрик признался, что изменил ей с коллегой с работы. Интрижка мужа длилась 6 недель, но в конце концов он все прекратил, потому что больше не мог врать жене.

Все представления Марии о ее браке разрушились на глазах. Она думала о разводе, но все же решила простить мужу, потому что ей стало жаль прожитого вместе времени. Однако Марию больше всего интересовал один вопрос – почему Патрик изменил ей. Она не понимала, что именно толкнуло мужа на этот поступок, ведь у них все было хорошо.

После многих разговоров отношения супругов якобы наладились через полгода, однако Мария никак не могла забыть измены мужа. После нескольких бокалов вина она решила зарегистрироваться на сайте для знакомств, где сидят только женатые люди.

Я хотела поговорить с другими мужчинами, чтобы понять их мотивацию к измене. Это прояснило бы, что происходит в голове Патрика,

– объяснила Мария.

Так женщина познакомилась с 49-летним Саймоном, который имел собственную полиграфию. Он очень привлекал женщину, поэтому после нескольких встреч они переспали. Саймон объяснял, что ищет роман вне брака, потому что его не устраивает секс с женой. Это объяснение Марии не подошло, ведь у них с Патриком в этом плане все было хорошо.

Саймон и Мария встречались несколько месяцев, и женщина в то время была очень счастлива. Она врала Патрику и совершенно не чувствовала стыда.

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После Саймона Мария встречалась и спала с другими женатыми мужчинами. Все они имели примерно одинаковое объяснение причины измены: прохлада в постели с женой.

Я думаю, что некоторые действительно искренне любили своих жен. Когда я встречала нового любовника, то чувствовала себя могущественной и постепенно поняла, что наслаждаюсь местью. Я не горжусь этим, но я не планировала рассказывать Патрику,

– сказала женщина.

Мария не рассказала Патрику правду

В конце концов ее брак таки начал страдать. Мария перестала уделять время Патрику, потому что просто не успевала. После 2 лет постоянных интрижек жена решила развестись со своим мужем. При этом, она так и не призналась в истинной причине своего решения. Мария соврала, что не может пережить измену Патрика.

После развода женщина продолжила спать с женатыми мужчинами и в конце концов услышала ответ на вопрос, который так ее беспокоил. Один из любовников Марии объяснил, что мужчины влюбляются в коллег, потому что чувствуют определенную связь. Мол, рабочие задачи объединяют людей, поэтому некоторое время они думают, что лучше всего понимают друг друга. Когда пелена с глаз спадает, мужчины понимают, что все это не имело прочного основания, и возвращаются к своим женам.

Хотя Мария и узнала причину измены, но не изменила свой образ жизни. Она до сих пор встречается с женатыми и ей это нравится. При этом женщина говорит, что не хочет разбивать семьи.