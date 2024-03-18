Не совпадало с ее графиком сна: женщина не пошла на свадьбу к сестре и нарвалась на хейт

Одна женщина поделилась в сети, что не пошла на свадьбу к своей сестре, чтобы услышать поддержку от незнакомцев. Но ее поступок назвали неправильным, поэтому гостья решила попросить прощение у невесты.

Свадьба сестры vs сон

Свадьба – один из самых важных дней в жизни каждого человека. Понятное дело, что каждые молодожены ожидают, что их родные люди точно разделят с ними радость празднования.

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Однако сестра одной невесты решила отклонить приглашение. Все потому, что событие не соответствовало ее расписанию сна. 26-летняя женщина годами страдает из-за расстройства сна – она ложится спать в 6 – 7 утра, а просыпается в 13:00 – 14:00.

Невеста Ханна сообщила сестре, что свадебный бранч перед церемонией начинается в 10:00, а позже будет вечеринка. Но сестра попросила невесту учесть ее график сна, ведь в 10 утра она еще будет спать. Женщина сказала, что может прийти на свадьбу позже. Невеста очень разозлилась из-за таких слов. Она сказала, что хочет, чтобы ее сестра была рядом в важный день.

Я засмеялась и сказала ей, что я не смогу прибыть вовремя, потому что это было бы так же, как пытаться заставить кого-то посетить событие в 2 часа ночи,

– сказала сестра невесты.

Женщина считает, что если Ханна действительно хотела, чтобы она была рядом с ней в день ее свадьбы, то должна была планировать свадьбу с учетом ее графика сна. Женщина решила спросить незнакомцев в сети, правильно ли она сделала, и неожиданно для себя столкнулась с неодобрением.

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Люди писали, что она должна была перенести собственные потребности на второй план, ведь свадьба родного человека – значительно важнее. Мол, пожертвовать одним днем сна ради родной сестры – не конец света. Кроме того, женщине советовали обратиться со своими проблемами к врачу.

Благодаря комментариям незнакомцев, женщина смогла взглянуть на ситуацию по-другому. Она написала сообщение своей сестре и извинилась за то, что не пришла на свадьбу. Пока ответа она не получила.