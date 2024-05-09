Украла у невесты особый момент: женщина-кошка едва не сорвала свадьбу

Женщина, которая идентифицирует себя кошкой, едва не сорвала свадьбу Мистик Моррис и ее мужа Майкла из США. Незнакомка в костюме кошки привлекала к себе внимание гостей в самый важный момент празднования.

Женщина ползала на четвереньках

Сначала все подумали, что на поляне с другой стороны озера появилась корова. Но потом выяснилось, что это женщина с прицепленным хвостом и накладными острыми ушами.

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"Женщина-кошка" ползала на четвереньках на фоне романтической церемонии. Свое "представление" она начала именно в момент, когда невеста шла под венец в сопровождении отца. 24-летняя девушка была ошеломлена от увиденного. Невесте стало обидно, что все гости смотрели только на странную женщину, а не на нее в этот особый момент.

Пока молодожены обменивались брачными обетами, терианка продолжала изображать кошку.

Терианец – это человек, который идентифицирует себя как животное. Другими словами, такие люди чувствуют себя животными в человеческом теле.



"Женщина-кошка" разозлила невесту / Скриншот с видео

Все гости ее заметили. Каждый раз, когда мы поворачивались лицом к толпе, то все аплодировали, а она кланялась на заднем плане,

– рассказала Мистик.

Невесту очень расстроило то, что неизвестная "женщина-кошка" была в центре внимания в самый важный для нее момент. Но впоследствии Мистик успокоилась и решила, что это просто странная история, которую можно будет кому-то рассказать. Сам день ее свадьбы был замечательным.