Жених не пригласил на свадьбу сестру, потому что она отказалась приходить без "собаки-демона"

Накануне свадьбы разгорелась настоящая семейная драма. Все потому, что сестра жениха отказывается приходить на празднование без своей собаки, которая прославилась в семейном кругу плохим поведением.

Собака уже испортила одну свадьбу

Жених рассказал, что его 28-летняя сестра просто одержима своей собакой – бернским зенненхундом. Он заметил, что домашний любимец имеет милый вид, но ужасные манеры. Жених даже назвал собаку "демоном".

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Она берет его везде с собой, в том числе и на семейные встречи, несмотря на то, что многие из нас просят ее не делать этого,

– рассказал мужчина.

Он объяснил, что сестра уже брала собаку на свадьбу их двоюродной сестры и это завершилось очень плохо. Он опрокинул пожилого гостя и порвал часть украшений. Кроме того, в прошлом году на праздничном ужине семьи домашний любимец съел часть индейки со стола, когда никто не смотрел. В то же время на все замечания владелица собаки отвечает, что он "просто энергичный и дружелюбный".

Когда молодожены рассылали свадебные приглашения, жених сразу предупредил сестру, что она не может приходить на праздник с собакой. В ответ женщина очень разозлилась и сказала, что брат "не заботится о ее счастье и заставляет выбирать между семьей и собакой". Жених сказал, что если она хочет брать пса, тогда на свадьбу ее не впустят.

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Родители встали на сторону дочери, а пользователи сети – жениха

Родители жениха призывают его "быть умнее" и позволить сестре прийти с собакой, "чтобы сохранить мир".

Мы хотим, чтобы наша свадьба была спокойным и прекрасным днем без хаоса. Я пытался пойти на компромисс, предложив ей найти няню для животных на день, но она отказалась и настаивала на том, что ее собака является частью семьи,

– добавил жених.

Пользователи сети назвали поведение сестры и родителей ненормальным. Они призывают жениха не соглашаться на их условия, ведь это его праздник.