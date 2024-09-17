"У меня есть причина": жена узнала о любовнице мужа, но решила молчать

Женщина всегда считала своего мужа идеальным партнером и отцом. Когда она узнала, что у любимого есть роман, то решила просто молчать. Она боится, что муж ее бросит и предпочтет любовницу. В сети женщину раскритиковали за такое поведение.

Почему женщина не хочет развода

В анонимном сообщении на Reddit женщина, возрастом за 40 лет, рассказала, что она замужем уже 15 лет и вместе с мужем воспитывает 9-летнего сына. Жена считала свой брак замечательным. В нем, конечно, были взлеты и падения, но в целом муж и жена любят друг друга и всегда поддерживают.

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Несколько месяцев назад жена взяла телефон мужа и увидела там то, чего точно не ожидала, – ее любимый переписывался с другой женщиной. Из сообщений женщина поняла, что у ее мужа есть роман, ведь он писал незнакомке слова любви.

Жена нашла любовницу мужа в инстаграме и еще больше расстроилась. На фото женщина имела прекрасный вид – молодая, успешная и красивая.

Я была ошеломлена, когда узнала. Но чем больше я думала об этом, то решил ничего не говорить. Я не знаю, как бы он отреагировал, если бы я сказала, что знаю – отрицал ли это, или прекратил, или же бросил меня и сбежал с ней, ведь он писал, что любит ее. У нас такая хорошая, стабильная семейная жизнь. Я не хочу это терять,

– сказала женщина.

Сейчас жене очень больно, когда она видит, как муж с кем-то переписывается в телефоне, или когда опаздывает с работы. Она знает, что в тот момент он принадлежит другой женщине. И все же жена решила и дальше молчать. Она считает, что это лучше, чем разводиться. Самый большой страх женщины, что однажды муж придет и попросит о разводе.

Пользователи сети пытались объяснить женщине, что она заслуживает того, чтобы быть счастливой. Ей не стоит оставаться в браке, если муж любит другую. Люди призвали жену поговорить обо всем с мужем и не бояться развода.