Чеклист здоровых отношений: проверьте ваш роман с партнером

Сейчас в тренде говорить о "здоровых отношениях", но мало кто знает, что на самом деле означает это понятие. Здоровые отношения – это основа для счастливой жизни пары, и для всех она может быть разной.

Многие пары могут называть различные признаки "здоровых отношений", однако есть некоторые вещи, которые базовые для всех. Они требуют усилий от обоих партнеров для того, чтобы быть счастливыми.

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Психологи подготовили чеклист, который позволит вам понять, счастливы ли и здоровы ли ваши отношения. Для этого вам нужно дать ответы на вопросы, которые приведены ниже.

Каковы здоровые отношения

Вы с партнером любите друг друга, но не теряете в отношениях своей индивидуальности. Вы до сих пор два человека, с собственными желаниями и мыслями.

Вы можете открыто говорить о вещах, которые вас беспокоят, и делиться собственными переживаниями и эмоциями.

Никто из вас не относится к другому как "хозяин", ведь вы – равны.

Вы нормально относитесь к конструктивному спору.

Каждый из вас берет личную ответственность за собственное счастье, а не обвиняет в несчастье другого.

Вам нравится проводить свободное время вместе.

Вы оба работаете над тем, чтобы сохранить романтику в отношениях.

Вы одинаково беспокоитесь и заботитесь друг о друге.

Каждый из вас видит смысл и удовольствие в жизни и за пределами отношений.

Вы избегаете манипуляций друг другом.

Вы нормально относитесь к желанию партнера иметь личное пространство.

Вы открыты к росту друг друга и новому опыту.

Вы поощряете друг друга к развитию и полному раскрытию потенциала.

Если у вас все или большинство ответов на эти вопросы являются положительными, то ваши отношения развиваются в правильном направлении. Помните, что основа всех взаимоотношений – это коммуникация. Даже если у вас были отрицательные ответы, то вы можете обсудить их со своим партнером.