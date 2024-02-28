"За кого я вышла замуж?": женщина рассказала о браке с лжецом и "взорвала" тикток

Женщина с ником ReesaTeesa за считанные дни стала звездой тиктока. Ее история о жизни с мужем-лжецом поразила пользователей сети из разных уголков мира.

ReesaTeesa сняла более 50 видео. В каждом из них она рассказывает новые детали о своем браке, чтобы зрители могли собрать историю как пазл.

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История ReesaTeesa

Своего бывшего избранника ReesaTeesa называет "Легион". Они познакомились в 2020 году незадолго до того, как мир сковала пандемия COVID-19. ReesaTeesa рассказала, что по дороге на свидание у нее в автомобиле лопнула шина. Сейчас женщина считает это плохим знаком. Однако тогда "Легион" встретил ее, помог с авто и заменил шину.

Карантин пара решила проживать вместе. ReesaTeesa ежедневно еще больше влюблялась в мужчину. "Легион" был очень общительным. Ежедневно он созванивался со своими родственниками. Впоследствии ReesaTeesa и "Легион" начали задумываться над созданием семьи. Мужчина рассказал, что является вице-президентом компании, которая производит специи. "Легион" отмечал, что имеет деньги, однако они – на оффшорных счетах.

В 2021 году пара поженилась. ReesaTeesa забеременела, однако, к сожалению, потеряла ребенка. Супруги решили переехать в просторный дом. Однако "Легион" так и не смог предоставить деньги для первоначального взноса. Более того, он вообще не смог подтвердить, что у него есть хоть какие-то деньги.

Далее ReesaTeesa выяснила, что мужчина использовал фальшивый номер социального страхования. Женщина начала распутывать клубок лжи и дошла до правды, которая шокирует.

Кем на самом деле оказался "Легион"

В реальности "Легион" – оператор погрузчика. Он ежедневно звонил своим родственникам, с которыми на самом деле годами не поддерживал связь. А вице-президент компании – на самом деле его брат. Кроме того, "Легион" врал, что его дочь от первого брака умерла. На самом деле девушка, к счастью, жива.