Краткий роман или долгосрочные отношения: как определить будущее с партнером

Многие хотят найти партнера для долгосрочных отношений, а в будущем – создания семьи. Однако предсказать, сколько времени будут продолжаться ваши отношения – сложно. Есть несколько признаков, как можно определить, могут ли эти отношения пройти испытание временем.

В начале отношений люди склонны не видеть недостатков своего партнера из-за влюбленности. Если вы понимаете, что очень влюбились и мечтаете провести всю свою жизнь с этим человеком, то задайте себе несколько вопросов, которые советует доктор философии и консультант для семей, что сталкиваются с изменениями в жизни, Сюзанна Деггес-Вайт.

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Вопросы для определения потенциальных длительных отношений

Приходится ли вам часто прикусывать себе язык во избежание конфликта? Если да, то это может быть проблемой для длительных отношений. Счастливые пары свободно выражают свои эмоции и мысли друг другу.

Есть ли у этого человека долгосрочные цели в жизни? Если да, тогда спросите себя, важны ли эти цели для вас. Возможно, вы их не разделяете.

Похожа ли ваша повседневная жизнь? Ваш партнер может любить активный отдых после рабочего дня, а вы наоборот – уединение дома. Если вам придется полностью переорганизовать свой образ жизни и отказаться от любимых дел и привычек, вы не будете счастливы в таких отношениях.



Как понять, будут ли ваши отношения долгосрочными / Фото Amanda Sixsmith / Unsplash

Есть ли у вас одинаковые ценности? Здесь говорится обо всем: духовных убеждениях, финансовых, экологических и т.д. Если ваш партнер не разделяет ваши ценности, такие отношения не смогут быть долговременными.

Уважали бы вы этого человека, если бы между вами не было "химии"? В жизни бывают разные периоды и иногда влюбленность проходит. Чтобы в сложные моменты оставаться с этим человеком и относиться к нему хорошо, вы должны его уважать.

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Смеетесь ли вы над одинаковыми шутками и вообще имеете ли похожие взгляды на мир? Иногда шутки вашего партнера могут казаться вам несмешными. Это вполне нормально. Здесь говорится, что вы вместе будете смеяться над определенными моментами в фильме. Это важно, ведь значит, что вы воспринимаете этот мир одинаково.

Заметим, что в долгосрочных отношениях важнее всего признать, что ваш партнер неидеален, и принять его таким, какой он есть. Именно принятие другого человека позволяет строить длительные и здоровые отношения.