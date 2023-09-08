Все, о чем раньше молчали: как правильно выбрать лубрикант и на что обратить внимание

Использование лубрикантов – давно распространенная практика среди пар. В то же время в обществе существует ряд стереотипов относительно интимных гелей-смазок.

Иногда практику использования лубрикантов могут считать чем-то лишним. Тем не менее, отмечает 24 Канал, это далеко не так. Ведь правильно подобранный лубрикант может улучшить качество половой жизни и даже сделать его еще более безопасным.

К теме Как выбрать лубрикант, чтобы ваш секс был незабываем и безопасен

Чтобы развеять все сомнения, рассказываем подробнее, для чего нужны лубриканты и какие мифы относительно интимных гелей до сих пор имеют место в обществе.

Для чего нужен лубрикант

Прежде чем перейти к вопросу о выборе интимных гелей, следует понимать, для чего их используют.

Общеизвестно, что лубриканты – это специальные гели-смазки, предназначенные для увлажнения интимных зон. Но этим их функционал не ограничивается. Благодаря нейтрализации сухости гели-смазки:

обеспечивают более естественные ощущения во время секса;

предотвращают дискомфорт;

защищают слизистую от микротрещин и раздражений.

Дополнительно лубриканты снижают риск разрыва презерватива и тем самым защищают от инфекций, что передаются половым путем, а также от нежелательной беременности.



Лубриканты помогают избежать раздражений / Фото Shutterstock

Популярные мифы относительно лубрикантов

Несмотря на эффективность продукта, люди до сих пор верят в распространенные мифы по использованию лубрикантов. Это обусловлено, в частности, низким уровнем сексуального образования. Итак, развенчиваем выдумки, которые далеки от реальности.

Миф 1. Вагинальная сухость – это ненормально

Уверены, что каждая женщина, которая ощущала вагинальной сухостью, задумывалась, это нормальное явление? Еще часть могла задуматься, партнер ли именно тот, кто ей нужен. На самом же деле сухость интимных зон – вполне распространенная и повседневная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Причины этой неприятности могут быть самыми разными:

изменения в гормонах, которые зависят от менструального цикла, беременности, послеродового периода или менопаузы;

употребление определенных лекарств – от антидепрессантов и ретиноидов до противозачаточных таблеток;

стрессовые ситуации;

образ жизни: химические вещества в мыле, красках для волос, парфюмерии и тому подобное могут нарушить pH-баланс влагалища.

И хотя нет одного ответа, почему возникает вагинальная сухость, точно известно, что она влияет на то, что испытывает женщина во время полового акта. Так, согласно исследованию, в рамках которого было опрошено более 1200 человек, 73% сталкиваются с дискомфортом во время секса. При этом 1/3 утверждают, что ощущение боли из-за недостаточной увлажненности оказывает существенное влияние на ощущения, сопровождающие интимные моменты.

Однако эти проблемы можно решить благодаря лубрикантам. Гель-смазки помогают эффективно увлажнить и улучшить ощущение партнеров во время секса.

Миф 2. Лубриканты нужны только при влагалищной сухости

Зачастую интимные гели ассоциируются с этой распространенной проблемой. Однако использовать лубриканты можно и тем женщинам, которые нечасто встречаются с влагалищной сухостью. Ведь главная задача интимных гелей – сделать ваш секс более комфортным, чувственным и подарить еще большее удовольствие.

Миф 3. Все лубриканты провоцируют молочницу.

Молочница – это увеличение роста дрожжеподобных грибков, которые в небольшом количестве присутствуют в организме каждого человека. Наиболее распространенными причинами возникновения воспалительного заболевания являются стресс, ослабленная иммунная система, питание, прием антибиотиков, гормональных или оральных контрацептивов. При этом использование смазок в этот список не входит.

Важно, чтобы продукт имел соответствующий уровень pH, не нарушающий баланс рН интимной зоны.

Интимная гель-смазка на водной основе Durex® Naturals содержит 100% ингредиентов натурального происхождения. Он подходит для повседневного использования, обеспечивает дополнительный комфорт и увлажнение интимных зон. Кроме того, благодаря содержанию пребиотиков Durex® Naturals имеет биологически совместимый pH для поддержания баланса интимной микрофлоры.



Реклама медицинского изделия. Интимный гель-смазка DUREX® Naturals. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0388-22. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Миф 4. Интимные гели не требуются при наличии контрацепции

Следует понимать, что каждое из этих изделий отвечает за разные функции. Если презерватив – это, прежде всего, защита, то лубрикант предназначен для улучшения ощущений. И именно их сочетание способно обеспечить безопасный и комфортный секс.

Также лубрикант эффективно борется с трением, которое может являться одной из основных причин разрыва презерватива. То есть смазка даже усилит защитную функцию. Но чтобы добиться желаемого эффекта, следует использовать эту комбинацию правильно. Так, перед использованием геля-смазки нужно убедиться, что он совместим с контрацепцией, которую использует пара.

Миф 5. Все лубриканты одинаковы

Существует большое количество разных лубрикантов, поэтому каждый может опробовать ту продукцию, которая лучше отвечает индивидуальным потребностям. При выборе важно обратить на характеристики, состав, а также ознакомиться с инструкцией по применению и противопоказаниями, которые описаны на упаковке и представлены на сайте компании-производителя. Эта информация поможет определить, какой интимный гель будет самым эффективным в той или иной ситуации.

Обычно лубриканты изготовляют на водной, масляной или силиконовой основе:

водные лубриканты – самые распространенные. Их можно использовать с разными видами контрацепции. Благодаря своему составу они быстрее высыхают, не оставляют пятен на одежде, легко смываются, поэтому отлично подходят для повседневного использования;

– самые распространенные. Их можно использовать с разными видами контрацепции. Благодаря своему составу они быстрее высыхают, не оставляют пятен на одежде, легко смываются, поэтому отлично подходят для повседневного использования; масличные создают эффект скольжения, потому идеально подойдут для массажа. Но во время секса их лучше не использовать, ведь компоненты, входящие в эти лубриканты, могут снижать эффективность презерватива;

создают эффект скольжения, потому идеально подойдут для массажа. Но во время секса их лучше не использовать, ведь компоненты, входящие в эти лубриканты, могут снижать эффективность презерватива; лубриканты на силиконовой основе обладают особой шелковистой водостойкой текстурой, дольше остаются на коже и не высыхают, благодаря чему прекрасно подходят для длительного интима, а также секса в душе.

Так что выбор для украинцев здесь немалый. Современные производители имеют в своем ассортименте огромный перечень лубрикантов, которые помимо основной функции увлажнения имеют дополнительные эффекты.

Ассортимент лубрикантов Durex® / Инфографика 24 Канала

*Реклама медицинских изделий. Интимные гель-смазки DUREX® Play Saucy Strawberry, DUREX® Play Cherry, DUREX® Play Feel, DUREX® Play Warming, DUREX® Play Tingling, DUREX® Play Sensual (с Иланг Илангом), DUREX® Play Aloe Vera (с Алоэ Вера), Durex® Real Feel, DUREX® Naturals. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0388-22. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Такое большое разнообразие лубрикантов доказывает, что они – не просто средства для увлажнения, но и незаменимые помощники, способные улучшить интимную жизнь. Однако стоит учесть, что в этом вопросе нет единого мнения: нужно попробовать несколько видов и понять, какой гель лучше всего подойдет партнерам.

На что еще обратить внимание при выборе лубриканта

Выбор лубриканта имеет важные нюансы, которые нужно учесть. В первую очередь, следует учитывать то, на какой основе лубрикант вам нужен – водный или силиконовый.

Также важно просмотреть состав лубриканта и сверить, нет ли компонентов, вызывающих аллергию. Кроме этого, необходимо перечитать предостережений относительно сочетания с презервативами.

Не рекомендуем искать универсальное средство на все случаи жизни. Следует попробовать как можно больше вариантов и только после этого выбрать то, что больше всего понравится. К примеру, для классического дополнительного увлажнения подойдут гели на водной основе, а для более длительного увлажнения – на силиконовой.

Важна и сама процедура использования лубрикантов. Гель-смазку нужно наносить на одетый презерватив и на интимную зону женщины. В таком случае партнеры избегнут любых болевых ощущений от трения.

Следовательно, лубриканты – эффективный инструмент для улучшения качества интима. Так что парам не нужно страдать от дискомфорта или ждать, пока естественная смазка выделится в нужном количестве – благодаря интимным гелям эта проблема преодолевается мгновенно.